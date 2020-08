17. august 2020 Dnes24.sk Šport Hokej Zmeny v radoch SZĽH pokračujú vo veľkom štýle: Má hokejový zväz v rukách finančná skupina?

Na Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH) sa posledné mesiace dejú zmeny ako na bežiacom páse. Potom niet divu, že nielen po internete, kolujú rôzne šumy.

Najskôr do nášho hokeja nečakane vtrhla pandémia koronavírusu, ktorá spôsobila značné škody, hlavne finančné. Kluby sa boria s nedostatkom peňazí, ktoré žiadajú od SZĽH. Lenže, to nie je všetko. Vyzerá to tak a všetko tomu nasvedčuje, že to na hokejovom zväze vrie. Príkladom bola aj kauza nákupu hokejok, kde bola v tendri vybraná tá najdrahšia ponuka.

Odchod pravej ruky

Prezidentom a šéfom hokeja pod Tatrami je Miroslav Šatan. Jeho pravou rukou bol generálny sekretár Miroslav Valíček, ktorý však v júni náhle vo funkcii skončil. „Moja funkcia je na zväze jedna z najdôležitejších, je veľmi náročná. Poviem na rovinu, že som už unavený. Prajem Mirovi Šatanov, aby mal šťastnú ruku,“ uviedol Valíček.

Skončil aj bývalý šéf

Na SZĽH to vtedy vyzeralo ako na topiacej sa lodi. Len niekoľko dní po Valíčkovi oznámil odchod aj Martin Kohút, bývalý prezident, ktorý zastával funkciu šéfa marketingu. Razom tak Šatan prišiel o dvoch významných ľudí zo svojho tímu. Trvalo takmer dva mesiace, kým sme sa dozvedeli, kto zaujme ich miesto.

Nové tváre

Šatan pred pád dňami uviedol do funkcií nových šéfov. Ide o Ivana Pulkerta a Petra Kruľa. Nový výkonný riaditeľ SZĽH Peter Kruľ chce pomôcť zväzu najmä v plánovaní a koordinácii. Zároveň chce zefektívniť komunikáciu a rozhodovanie na jednotlivých oddeleniach. Na uvoľnenú stoličku po Miroslavovi Valíčkovi, ktorý sa v júni vzdal funkcie, zasadol Ivan Pulkert.

„Po odchode Miroslava Valíčka nastalo na zväzu vákuum, ktoré sme museli vyplniť. Na tomto sme usilovne pracovali. Ivan bude mať za úlohu riešiť operatívu na zväze, ktorej je neúrekom a zastrešovať regionálnych manažérov. Bude riešiť aj komunikáciu s klubmi, ktorú by sme radi zlepšili,“ povedal Šatan vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave.

Bez vetra sa ani list nepohne

Sem sa dokonale hodí toto slovenské príslovie. V zákulisí nášho hokeja sa totiž začína hovoriť, že zmeny na zväze nie sú náhodné a postupne sa dostáva do rúk finančnej skupiny. Plno názorov je aj na internete v diskusiách. Tu je jeden z nich: „Penta začína ovládať aj SZĽH, hlavne v čase, keď sa idú deliť peniažky z MS. Šatan sa bude venovať reprezentatívnym povinnostiam a Pulkert s Kruľom operatívnym, teda budu de facto riadiť zväz a jeho financovanie. Som zvedavý, kedy vymenia aj "posledného mohykána“…" stojí v komentári na portáli hokejportal.net.

V ďalšom komentári je zase uvedené, že spomínaní dvaja noví šéfovia majú, čo to do činenia so spomínanou finančnou skupinou.

