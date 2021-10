Značka známej KÁVY musela zmeniť logo! Firma tak robí po obvineniach z RASIZMU!

Známy rakúsky výrobca a predajca kávy a lahôdok, spoločnosť Julius Meinl sídliaca vo Viedni, pozmenila svoje kontroverzné logo zobrazujúce profil mladého osmanského chlapca s tradičnou červenou pokrývkou hlavy (fez), ktoré podľa kritikov podporovalo rasistické stereotypy. Informovala o tom agentúra AFP.

„Toto logo už nezodpovedá dnešnej dobe,“ povedal vo štvrtok Herbert Vlasaty, spolukonateľ firmy Julius Meinl am Graben GmbH.

Súčasťou nového loga zostala len samotná tradičná kužeľovitá pokrývka hlavy s visiacim strapcom, ktorá sa nosí hlavne v arabských krajinách.

V roku 2004 vytvoril taliansky umelec Matteo Thun nový dizajn tohto loga – tvár i pokrývka hlavy boli v červenej farbe, čím odstránil sporné zobrazenie mladíka s tmavou pleťou odkazujúce na kolonializmus. V roku 2007 spustila skupina militantných bojovníkov proti rasizmu kampaň voči spoločnosti Julius Meinl.

V piatok sa po niekoľkých mesiacoch rekonštrukčných prác znova otvorí viedenská pobočka tejto známej firmy, ktorá začala hotovú praženú kávu predávať v 60. rokoch 19. storočia.

Julius Meinl dodával svoje výrobky pre Habsburgovcov. Tento rodinný podnik má podľa svojej stránky v súčasnosti filiálky v zhruba 70 krajinách a zamestnáva približne 1000 ľudí.

Ilustračné foto

It is the year 2021 and Austria's best-known luxury deli, @MeinlamGraben, has removed the "young man wearing a fez" from its logo. The coffee brand Julius Meinl, a separate company, is still using it. pic.twitter.com/t7I4Gq2ed3