17. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia ZÚFALSTVO pre nedostatok zubárov: Briti si zuby TRHAJÚ sami a kazy si lepia sekundovým lepidlom Situácia s nedostatkom zubárov v Británii zašla poriadne ďaleko. Tamojší obyvatelia sa uchyľujú k zúfalým činom.

Spojené kráľovstvo bojuje s akútnym nedostatkom zubárov. Ak tamojších obyvateľov trápi neznesiteľná bolesť, siahajú po zúfalých riešeniach.

Ako informoval portál spravy.rtvs.sk, pred zrkadlom si sami trhajú zuby a kazy si lepia sekundovým lepidlom.

Pojazdné ambulancie

V nelichotivej situácii im pomáha aj pojazdná ambulancia charitatívnej organizácie Dentaid.

„Snažíme sa pomôcť, ako len vládzeme, no nestíhame. Termíny sa v našom autobuse minuli za dve hodiny,“ povedala hovorkyňa Dentaidu Jill Hardingová.

Nedostatok zubárov znamená, že tí, ktorí sú, nestíhajú prijímať nových pacientov. „Máme množstvo detských pacientov, ktorí trpia, a rodičia sa nemajú na koho obrátiť. Mrzí ma to, lebo týmto problémom vieme predísť, no mala by zakročiť vláda,“ uviedol jeden zo zubárov.

Problém sa môže ešte viac zhoršiť

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že do tohto sektora každý rok investuje v prepočte 3,5 miliardy eur. S nedostatkom zubárov chcú bojovať aj tým, že každému, kto otvorí ambulanciu v odľahlejších častiach krajiny, dajú bonus vyše 24-tisíc eur.

Zdá sa však, že situácia sa ešte môže dramaticky zhoršiť. Podľa najnovšieho prieskumu sa totiž ukázalo, že približne 100-tisíc lekárov zvažuje odchod z krajiny.

„Je to katastrofa a vôbec ma neprekvapuje, že ľudia chcú odísť za lepším životom a pracovnými podmienkami. Množstvo lekárov, ktorých poznám, už odišlo alebo čoskoro odíde do Austrálie, Nového Zélandu, do Kanady a Spojených arabských emirátov,“ cituje server slová tajomníka Britskej zdravotnej asociácie Roberta Laurensona.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk