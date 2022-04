5 Galéria Zdroj: supafil.sk 6 vecí, čo neviete o fúkanej izolácii a zišlo by sa vám to Mnohým majiteľom rodinných domov by fúkaná izolácia mohla vyriešiť veľa problémov, no buď o nej nevedia, alebo nepoznajú možnosti jej využitia a výhody. Dá sa s ňou totiž zatepliť za jeden deň a bez obmedzenia bývania. Prinášame vám odpovede na 6 najčastejších otázok, ktoré si ľudia kladú. 20. apríl 2022 Tlačové správy

20. apríl 2022 Tlačové správy 6 vecí, čo neviete o fúkanej izolácii a zišlo by sa vám to Mnohým majiteľom rodinných domov by fúkaná izolácia mohla vyriešiť veľa problémov, no buď o nej nevedia, alebo nepoznajú možnosti jej využitia a výhody. Dá sa s ňou totiž zatepliť za jeden deň a bez obmedzenia bývania. Prinášame vám odpovede na 6 najčastejších otázok, ktoré si ľudia kladú.

1. Fúkanie nie je striekanie

Pri tepelnej izolácii striech a stropov si niektorí majitelia domov mýlia fúkané izolácie so striekanými. Striekané izolácie vznikajú miešaním chemikálií v kvapalnej podobe, najčastejšie sa takto aplikujú mäkké striekané PUR peny. Pri fúkanej izolácii sa používajú pevné prírodné materiály, ako je minerálna vlna, drevovlákno alebo celulóza. Rozvláknený izolačný materiál sa aplikuje pomocou špeciálneho prístroja, ktorý ho poháňa vzduchom do hadice priamo na určené miesto. Pri výbere fúkaného materiálu treba zvážiť rozdiely vo vlastnostiach izolácií. Okrem tepelnoizolačných vlastností a spomínanej rýchlosti aplikácie je veľmi dôležitá aj ochrana proti požiaru a obsah prídavných látok, ktoré sa môžu počas užívania strechy uvoľňovať do interiéru. V tomto smere je rozumnou voľbou minerálna fúkaná izolácia, ktorá je absolútne nehorľavá aj bez pridaných chemických látok.

2. Kde všade sa dá fúkať?

Fúkaná izolácia je vhodná na zatepľovanie povaly v nových i starších domoch so sadrokartónovými, betónovými, keramickými a trámovými stropmi. Pri prvých troch sa fúka najčastejšie voľne priamo na povalu, trámové stropy sú trochu iný prípad. Nachádzajú sa často v starších domoch, zo strany povaly bývajú zakryté záklopom, takže medzi trámami a doskou záklopu ostáva medzera, ktorú je možné vyplniť fúkanou izoláciou „do dutiny“. Fúkaná izolácia je ideálna aj na povaly domov s väzníkovým krovom, ktorý je typický pre moderné bungalovy, ale aj do pultových, čiže plochých dvojplášťových striech, kde sa nachádza medzera. Zateplenie fúkaním sa často využíva tiež v drevostavbách, vo vnútorných dutých priečkach, podlahách alebo šikmých strechách.

3. Aká má byť hrúbka fúkanej izolácie?

To závisí od niekoľkých faktorov. V prvom rade záleží na tom, či sa jedná o novostavbu alebo rekonštrukciu. Pri novostavbe býva hrúbka izolácie stropu určená projektom, pri voľne fúkanej izolácii by mala byť spravidla 40 cm. Pri zatepľovaní staršej strechy či stropu sa v praxi vyskytuje viac možností, pretože hrúbku izolácie ovplyvňuje typ stavby domu a tiež to, akú energetickú úsporu chce majiteľ docieliť. Hoci je pri rekonštrukcii dosiahnutie triedy A väčšinou nereálne, aby ste tepelnoizolačný efekt pocítili, odborníci odporúčajú hrúbku voľne fúkanej izolácie najmenej 30 cm. Pri dutom trámovom strope alebo dutiny v pultovej streche, nemá význam riešiť hrúbku izolácie – určuje ju výška dutiny.

4. Voľne fúkaná či do dutiny?

Tieto dva spôsoby fúkania sa od seba mierne líšia. Ako uvádzame v predošlých bodoch 2 a 3, niektoré typy striech a stropov už vopred poskytujú možnosť fúkania izolácie do dutiny. Spomínané trámové stropy a dvojplášťové ploché, pultové, strechy je možné vypĺňať izoláciou, rovnako tiež ľahké sadrokartónové priečky, steny drevostavieb alebo šikmé strechy, kde sa „vyrobí dutina“. Pri fúkaní do dutiny je možné aplikovať väčšie množstvo izolácie ako pri voľne fúkanej vrstve, steny dutiny umožnia viac ju „natlačiť“. Pri takomto spôsobe fúkania je možné pri nižšej hrúbke dosiahnuť lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, treba však zobrať do úvahy, akú váhu strop unesie. Pri fúkaní voľne na plochu nie sú potrebné žiadne stavebné úpravy, treba si však uvedomiť, že na nafúkanej izolácii nie je možné nič skladovať, ani po nej kráčať, na to treba vybudovať servisné lavičky alebo úložné plochy z OSB dosiek. Pri oboch spôsoboch je veľkou výhodou, keď sa izolácia časom nedeformuje, „nesadá“, čo treba zohľadniť pri výbere materiálu. Minerálna izolácia Supafil má najlepšiu triedu sadania S1, menšiu ako 1 %, kým výrobcovia celulózových izolácií uvádzajú sadavosť 10 – 15 %, tepelnoizolačné vlastnosti tak môžu postupne časom klesnúť.

5. Môže byť na nafúkanej povale úložný priestor?

Ako sme spomínali v bode 4, po povale s voľne nafúkanou izoláciou sa neodporúča chodiť, ani na ňu ukladať predmety, narušuje to jej tepelnoizolačné vlastnosti. Podľa toho, ako by chcel majiteľ túto plochu využívať, treba určiť, kde budú umiestnené lavičky na servis a prístup napríklad ku komínu či k anténam, prípadne úložné plochy. Medzi voľne nafúkanou izoláciou a doskou musí byť však medzera 2 – 5 cm a doska sa nesmie dotýkať izolácie. Ak chce majiteľ domu pochôdznu povalu (podkrovie), mal by si to ujasniť vopred, pred aplikáciou izolácie, aby bolo možné vytvoriť záklop. Inak sa totiž postupuje pri fúkaní na voľnú plochu a inak pri fúkaní do dutiny.

6. Zaťaženie stropu na povale

Myslieť na statické zaťaženie stropu je potrebné hlavne pri rekonštrukcii starších domov, pre ktoré by mohla byť príliš veľká hmotnosť nebezpečná. Majiteľ domu si môže dať u statika určiť celkovú nosnosť svojho stropu, no v každom prípade je rozumné vybrať tepelnú izoláciu s nižšou objemovou hmotnosťou. Minerálna izolácia Supafil je najľahšia, aplikuje sa v objemových hmotnostiach 12 – 35 kg/m3, čo je asi dvakrát menej ako pri celulóze (30 – 70 kg/m3) a pri drevovláknitej izolácii (30 – 50 kg/m3).

Viac na web stránke Supafil

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

5 Galéria

Zdroj: supafil.sk