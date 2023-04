Zdroj: TASR/Michal Svítok Advokát postrelenej kadetky odhalil DETAILY: Inštruktor sa nevedel POHNÚŤ, len tam stál! Nešťastná udalosť na strelnici Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa stala pred viac ako mesiacom. Postrelenej kadetke Miške zostanú následky do konca života. Na svete sú však nové detaily! 12. apríl 2023 han Krimi

12. apríl 2023 han Krimi Advokát postrelenej kadetky odhalil DETAILY: Inštruktor sa nevedel POHNÚŤ, len tam stál! Nešťastná udalosť na strelnici Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa stala pred viac ako mesiacom. Postrelenej kadetke Miške zostanú následky do konca života. Na svete sú však nové detaily!

Celým Slovenskom otriasla správa o nešťastnom incidente, ktorý pripútal mladú kadetku Mišku na lôžko. Najnovšie správy o prípade priniesla TV Markíza. „Mali mať také cvičenie, že on to nazval „duel“, že budú strieľať na seba. Čo je v rozpore so všetkými možnými princípmi, čo sa týka zaobchádzania so zbraňou,“ povedal advokát postrelenej dievčiny Marko Polakovič. Podľa jeho slov tam boli okrem postrelenej Mišky a inštruktora aj ďalšie dve študentky.

„Najprv on ukazoval, ako sa to má robiť s jednou z tých študentiek, no a potom všetci štyria, že kto bude rýchlejší. No a v rámci tohto duelu vyšla tá rana z jeho zbrane,“ pokračoval advokát.

Miška si to pamätá

Mladá kadetka si dokonca detailne spomína na momenty po hrozivom výstrele. „Zakričala veľmi, spadla na zem, cítila veľkú bolesť a volala na neho, nech volá záchranku. On sa nevedel pohnúť, on tam stál a iba pozeral. Jedna z tých spolužiačok rýchlo pribehla a išla volať záchranku,“ prezradil pre televíziu advokát.

Podľa ďalšieho vyjadrenia právneho zástupcu je na kamerových záznamoch vidieť aj to, čo pedagóg Vladimír Šeparnev následne robil.

„Viackrát opustil strelecký polygón, vyšiel von, zase sa do neho vrátil, zase vyšiel von. Bolo tam podozrenie zo strany polície, či sa náhodou nemohol zbaviť tých zásobníkov, ktoré mal pri sebe. To bol aj dôvod, prečo boli privolaní psovodi a prehľadali okolie, kde sa pohyboval. Ale nenašli nič,“ doplnil Polakovič.

Ako TV Markíza dodala na záver, mladá študentka bude mať následky do konca života a o pár dní ju čaká výsluch. Ten už absolvoval inštruktor, ktorému pri dokázania viny hrozí trest od jedného až do piatich rokov väzenia.

