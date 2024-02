6. február 2024 TOS Ona Aj keď už má vybraté mená, známa slovenská herečka NECHCE deti: Prekvapivý dôvod! Prečo hviezda zo seriálu Nemocnica nechce deti a prečo má napriek tomu už vybraté mená?

Slovenská herečka Eva Mores sa do povedomia širšej verejnosti dostala najmä vďaka postave Denisy z jojkárskeho seriálu Nemocnica, v ktorom má syna Miška.

Nedávno všetkých prekvapila na sociálnej sieti, keď dostala fanúšikovskú otázku, či plánuje deti a jej odpoveď bola nie. Všimol si to portál Koktejl.sk.

Miluje deti a aj oni ju

„Deti milujem, nadovšetko. A oni to asi zo mňa cítia, lebo ma milujú tiež. Dovolím si tvrdiť, že to s deťmi viem. A deti to vedia so mnou. Tak ako žiadny dospelý. Napriek tomu vlastné detičky nechcem," šokovala 31-ročná herečka.

Dôvod sa podľa nej nestretne s pochopením, napriek tomu sa to na svojom Instagrame snažila vysvetliť.

"Nechcem mať deti, pretože ma desí predstava, že by som mala mať v živote niekoho, koho by som až tak milovala. Láska, ktorá by ma mala natoľko presahovať, ma desí. Nechcem nikoho až tak milovať ako matka miluje svoje dieťa. Nechcem mať v živote nikoho, komu keby sa niečo stalo, tak ma j*bne. Desí ma to,“ uviedla.

Prečo má vybraté mená?

Tvrdí, že čím je staršia, tým ju to desí viac. Mená pre deti pritom už má vybraté.

„Ja hrozne hlboko cítim veci a preto niektoré druhy vzťahov zažiť radšej ani nechcem. A prečo mám vymyslené mená pre deti, ktoré nechcem? Lebo akokoľvek deti nechcem, kedy sa náhodou stalo, že otehotniem, nedokázala by som ísť na potrat,“ zverila sa fanúšikom.

Zdôraznila, že nikoho za takéto rozhodnutie nesúdi ani nehodnotí, je to len o nej. "Poznám svoje limity a viem, že interrupcia by bola ďaleko za hranicou toho, čo by som dokázala zvládnuť. Keby sa teda náhodou stalo, že otehotniem, vnímala by som to tak, že to pre mňa vymyslel Pánbožko, ktorý do môjho života vidí a rozumie mu lepšie ako ja. Rešpektovala by som to,“ dodala mladá herečka.

Na archívnej foto: Eva Mores so seriálovým partnerom z Nemocnice

