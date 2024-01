6. január 2024 Magazín Aj starí rodičia škodia vnúčatám: ZNÁME vety deti deptajú a podkopávajú vašu autoritu! Aj dobre mienená rada či poznámka môže v najmenších zanechať hlboké psychické stopy. Komunikujú starí rodičia takto s vašimi deťmi?

Aj keď starí rodičia svoje vnúčatá milujú nadovšetko a myslia to s nimi dobre, je tu riziko, že aj istá poznámka či otázka v deťoch môže vyvolať zmiešané pocity či odpor.

Uznávaná psychologička Ann-Louise Lockhartová tvrdí, že zle nadstavenou komunikáciou je možné vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú deti cítiť nepríjemne alebo neisto. Informuje o tom portál Huffpost.

A preto spolu s odborníkmi vytvorila zoznam najnevhodnejších fráz, ktoré by starí rodičia nemali nikdy vysloviť v prítomnosti svojich vnúčat.

1. Nehovor to rodičom

Nie je žiadnym prekvapením, že starí rodičia chcú svoje vnúčatá rozmaznávať. V neprítomnosti rodičov nemusia dodržiavať zaužívané pravidlá, a ich opatrovníci im častokrát dovolia všetko, čo im vidia na očiach. Niektorí deťom doprajú nezdravé jedlá, iní s radosťou predĺžia večierku. Kameňom úrazu je nasledujúca komunikácia. Prečo? Často im sprisahanecky zašepkajú: „Bude to naše malé tajomstvo“.

„Podkopáva to rodičovskú autoritu, čo môže mať dlhodobé následky. Okrem toho to deťom ukazuje, že sa môžu ocitnúť v situáciách, keď je v ich ‚najlepšom záujme‘ nepovedať niečo svojim rodičom. To môže byť obzvlášť nebezpečné, ak je dieťa ohrozované predátorom, alebo má zo seba zlý pocit, že bolo šikanované,“ vysvetlila psychologička.

2. Pozri, aký si veľký… pribral si?

Starí rodičia by si mali odpustiť poznámky o proporciách svojich vnúčat. Verte, že si takéto poznámky budú pamätať po zvyšok svojho života: „Pre zodpovedných dospelých je povinnosťou podporovať a povzbudzovať deti, aby sa cítili dobre vo vlastnom tele. Vyhýbajme sa akýmkoľvek komentárom, ktoré by potenciálne mohli poškodiť ich sebahodnotu a viesť k neistote. Počúvam o tom neustále vo svojej praxi. Komentár od starých rodičov, ako je tento, si pamätajú a prehrávajú v hlave znova a znova.“ Pozor aj na otázky ako: „Schudol si?“ alebo „Páááni, ty si teraz vyšší ako tvoj brat!“

V čom je najväčším problém? Dieťa môže nadobudnúť pocit, že fyzický vzhľad je v živote najdôležitejší a vnútorné prežívanie nie je vôbec podstatné. Začnú sa porovnávať s okolím a cítiť menejcennejšia ako ich štíhlejší či vyšší súrodenec či niekto ďalší člen z rodiny.

