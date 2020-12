8. december 2020 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Ako prvá NA SVETE! Vakcínu proti korone si nechala "pichnúť" dôchodkyňa, FOTO

Margaret Keenanová, 90-ročná britská seniorka, sa stala v utorok prvou osobou na svete, ktorá dostala vakcínu proti koronavírusu.

Zdroj: TASR/AP

Jedná sa o vakcínu od spoločností Pfizer a BioNTech.

Ako to prebiehalo?

Keenanová bola zaočkovaná v miestnej nemocnici v meste Coventry v strednom Anglicku v utorok ráno o 7.31 h SEČ, týždeň pred jej 91. narodeninami. „Cítim sa veľmi privilegovane, že som sa stala prvou osobou, ktorú zaočkovali proti COVID-19,“ povedala dôchodkyňa.*** „Je to ten najlepší predčasný darček, aký som si mohla želať. Znamená to totiž, že sa konečne môžem tešiť, že na Nový rok strávim čas s rodinou a priateľmi, keďže som bola väčšinu roka sama,“*** uviedla.

Je bezpečná, vraj

Britský Úrad pre reguláciu liekov (MHRA) v utorok 2. decembra oznámil, že vakcína od spoločností BioNTech a Pfizer je bezpečná na všeobecné použitie. Spojené kráľovstvo si objednalo 40 miliónov dávok tejto vakcíny a prvých 800-tisíc je od utorka k dispozícii pre prvú fázu očkovania. Vakcínu distribuovali podľa agentúry DPA do 50 nemocníc, a to vzhľadom na jej logisticky náročné uskladnenie, keďže si vyžaduje teplotu mínus 70 stupňov Celzia.

Británia je prvou západnou krajinou, ktorá v rámci boja proti pandémii začala s rozsiahlym očkovaním svojej populácie.

Aj kráľovná

Touto vakcínou sa v najbližších týždňoch nechá zaočkovať aj britská kráľovná Alžbeta II. Spolu s manželom princom Philipom (99) by mali dostať vakcínu v prvej fáze očkovania vzhľadom na svoj vek, keďže ju budú najskôr podávať rizikovým skupinám obyvateľstva vrátane seniorov či zdravotníckeho personálu.

Slová ministra

Britský minister zdravotníctva Matt Hancock podľa Sky News povedal, že je potrebné ešte množstvo práce, no je „skutočne vďačný všetkým, ktorí nás priviedli k tejto chvíli“. „Ak teraz poľavíme, vírus je nanešťastie stále smrteľnou chorobou, až kým nezaočkujeme dostatočný počet ľudí,“ varoval. Vyjadril tiež očakávanie, že vzhľadom na logistickú náročnosť dúfa, že distribúcia vakcín do ošetrovateľských zariadení v krajine sa začne do Vianoc.

Boj proti korone

Stephen Powis z NHS označil vakcinačný program, ktorý v Spojenom kráľovstve v utorok spustili, za „rozhodujúci okamih“ v boji s koronavírusom. „Toto je spôsob, ako sa dostať von z epidémie. Toto je spôsob, ako sa vrátiť k normálnemu životu,“ vyzdvihol. „Keď vás predvolajú, príďte a nechajte sa zaočkovať, apeloval na ľudí. "Posúvame sa od liečby choroby (COVID-19) ku prevencii,“ dodal Powis. Hlavný vedecký poradca britskej vlády Patrick Vallance naznačil, že návrat k normálu by mohol nastať približne v apríli budúceho roku.

Očkovanie pomocou vlastných vakcín už spustili aj Čína a Rusko.

Zdroj: TASR