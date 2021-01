19. január 2021 MI Ako ušetriť Ako sa dostať na antigénový test? Možností ubúda, ale sú

Centrálny objednávkový systém na antigénové testovanie pre celé Slovensko v pondelok skolaboval. Aké sú ešte možnosti nechať sa zadarmo otestovať?

Vláda v nedeľu večer oznámila, že od 26. januára sa človek bez negatívneho výsledku testu na Covid-19 nedostane takmer nikam, ani do práce.

To spôsobilo obrovský nápor na objednávkový systém existujúcich odberných miest. Mnohé sú už beznádejne plné, ale malo by sa to meniť.

Kolaps systému

Premiér Igor Matovič s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím v nedeľu večer informovali, že na oslobodenie od prísnejších pravidiel po 26. januári sa budete musieť preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu alebo PCR testu, prípadne potvrdením, že ste prekonali Covid-19 pred menej ako tromi mesiacmi.

Ľudia sa húfne začali objednávať na bezplatné antigénové testy, čo je možné len cez rezervačný systém old.korona.gov­.sk.

Obrovský záujem spôsobil, že systém najprv v pondelok ráno skolaboval. Neskôr opäť fungoval, ale napríklad v Bratislave sú už všetky termíny obsadené. Skúsiť to však môžete aj bez objednávky, hoci s neistým výsledkom.

Priplatíte si

„Počas poruchy objednávkového systému korona.gov.sk zverejnené odberné miesta testujú prioritne objednaných občanov. Ak to kapacita odberného miesta dovolí, odberné miesto môže vykonať antigénový test aj občanom bez objednania,“ uvádza ministerstvo zdravotníctva na svojej webstránke.

Ak sa nikam nedokážete objednať, môžete si ešte zvoliť PCR test, ktorý je však platený, ak vám ho neindikuje lekár. Cena je až 70 eur, čo nie je pre každého reálne. Ďalšou možnosťou je využiť testovanie u zamestnávateľa, ak zriadil odberové miesto.

Posledná šanca je počkať pár dní a sledovať podrobne webstránku vašej samosprávy, ktorá by mala čoskoro navýšiť kapacitu testovania. Prvé lastovičky sú už na svete.

Bratislava posilňuje

Hneď v pondelok dopoludnia oznámil bratislavský župan Juraj Droba (SaS) vznik nového odberného miesta. Zatiaľ nie je pre všetkých, ale postupne by sa malo zmeniť.

„Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil špeciálne mobilné odberné miesto (MOM). Nachádza sa priamo v areáli Úradu BSK na Sabinovskej ulici v Bratislave a slúžiť bude najmä pre testovanie na COVID-19 ľudí zamestnaných v kľúčovej infraštruktúre,“ uviedol J. Droba.

Využiť ho teda budú môcť zdravotníci, pracovníci v sociálnych službách i v školstve, vodiči dopravného podniku, policajti, vodári či smetiari. Objednávanie bude prebiehať elektronicky a čoskoro by sa testovanie malo otvoriť aj pre verejnosť.

„Od budúceho týždňa ho bude môcť využívať aj verejnosť pros­tredníctvom svojich ambulantných lekárov. Váš lekár vám teda bude môcť priamo z ambulancie rezervovať termín. Rezervačný systém pre všetkých lekárov v kraji zakúpi župa,“ uviedol To­máš Szalay, riaditeľ odboru zdravotníctva BSK.

Aj samotné mesto Bratislava už pracuje na navýšení kapacity. Primátor Matúš Vallo potvrdil, že už majú schválených 31 nových odberných miest.

„Prioritou v najbližších dňoch bude výrazné navýšenie trvalých mobilných odberných miest, ktoré budú pre všetkých obyvateľov a obyvateľky dostupné na pravidelné testovanie počas celého týždňa,“ uviedol Matúš Vallo na spoločnej tlačovke s J. Drobom.

Možnosť bezplatného antigénového testovania ponúkajú aj viaceré regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). Úrad hlavného hygienika na svojej stránke informuje, že momentálne majú zriadených 26 takýchto odberových miest a pripája aj ich zoznam.

