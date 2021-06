Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Ako si držať komáre od tela? Vyrobte si OVERENÝ domáci repelent! + RECEPTY Najúčinnejšou zbraňou proti komárom je repelent. Nie každý však znesie biocídny výrobok. Poradíme vám, ako si vyrobiť domáci repelent a čo pomáha po uštipnutí. 13. jún 2021 ts Magazín

13. jún 2021 ts Magazín Ako si držať komáre od tela? Vyrobte si OVERENÝ domáci repelent! + RECEPTY Najúčinnejšou zbraňou proti komárom je repelent. Nie každý však znesie biocídny výrobok. Poradíme vám, ako si vyrobiť domáci repelent a čo pomáha po uštipnutí.

Príjemné letné teploty lákajú von, no nezabudnite, že na balkóne či na prechádzke v lese nikdy nebudete sami. Spoločnosť sa vám budú pokúšať robiť krvilačné komáre. Poradíme vám, ako si ich účinne držať od tela.

Najúčinnejšia zbraň

Riziko poškodenia zdravia v dôsledku uštipnutia komárom je podľa názoru epidemiológov minimálne. „Komáre na území Slovenska pôsobia na ľudí v prípade ich nadmerného výskytu predovšetkým obťažujúco, čím sú príčinou zhoršovania komfortu života, nie poškodzovania zdravia,“ priblížili hygienici.

Štípance ale dokážu poriadne znepríjemniť život. Najúčinnejšou zbraňou proti komárom je repelent. Nie každý však znesie biocídny výrobok. Deti či alergici môžu na tieto výrobky a chemikálie v nich reagovať precitlivene. Našťastie, repelent z lekárne môžete nahradiť hneď niekoľkými prírodnými alternatívami, ktoré si ľahko vyrobíte aj sami doma. Najlepšie je, že je len a len na vás, čo budú obsahovať.

Recepty na repelenty

Klinčeky a citrón

Potrebujeme: 200 mililitrov alpy, 30 kusov klinčekov, citrón, fľaška s rozprašovačom

Do alpy nasypeme klinčeky a štvrtinu kôry z citróna nakrájanú na malé kúsky. Necháme 48 hodín lúhovať, a potom prelejeme do fľašky s rozprašovačom.

Článok pokračuje pod obrázkom.

Bylinky a rastlinky

Proti otravnému krvilačnému hmyzu vám pomôžu bojovať aj (ne)obyčajné rastlinky. Magazín Záhradkár spomína napríklad muškát, levanduľu, monardu, ktorej lístkami si pokojne môžete potierať pokožku, ale aj nechtík či aksamietnicu. Za zmienku stojí najmä vôňovec citrónový (ľudovo citrónová tráva, pozn. red.), ktorého výťažky sa pridávajú do priemyselne vyrábaných repelentov aj sviečok proti komárom.

K účinným odpudzovačom komárov patrí aj bazalka, tymián, mäta, medovka či rozmarín.

Oplatí sa ich mať v črepníku na balkóne či terase, kde bude vždy pár lístkov na výrobu domáceho repelentu poruke. Stačí rastlinky nechať pár hodín vylúhovať v alkohole (vodka alebo lieh), a keď bude hotový, prelejte ho do fľašky s rozprašovačom a smelo do boja! Alkohol, samozrejme, môžete nahradiť aj olivovým olejom alebo nejakým éterickým olejom, no počítajte s tým, že si trošku zamastíte oblečenie. Ak nemáte bylinky, použite pár kvapiek príslušných esenciálnych olejov.

Článok pokračuje pod obrázkom.

Repelent s rozmarínom

Potrebujeme: jedno vrecúško rozmarínu alebo vetvičky čerstvého rozmarínu, liter vody, polievková lyžica vínneho octu, fľaška s rozprašovačom

Vodu v hrnci privedieme do varu, odstavíme, pridáme rozmarín a necháme vylúhovať až do vychladnutia. Precedíme, pridáme lyžicu vínneho octu, zamiešame a prelejeme do fľašky s rozprašovačom. Skladujeme v chladničke. Tento repelent podľa portálu Rodinka.sk funguje aj proti kliešťom.

Článok pokračuje pod obrázkom.

Čo pomáha po uštipnutí

Štípance od komárov dokážu poriadne znepríjemniť život. Ak vás už komár uštipol, snažte sa štípanec neškriabať. Ak ste vonku a nemáte poruke overený fenistil, pomôže aj obyčajné blato.

Doma môžete vyskúšať štípanec potrieť zubnou pastou, ale aj kockou ľadu, ktorá spomalí alergickú reakciu, získa organizmu čas pripraviť sa na ňu. Pomôže aj med, ktorý má antibakteriálne účinky či kokosový, levanduľový, pepermintový alebo kadidlový olej.

Zdroj: Dnes24.sk