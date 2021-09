Zdroj: PAKO SOLUTIONS Ako si navrhnúť a objednať vizitky online Či len začínate podnikať, alebo ste už ostrieľaný biznismen, mať po ruke vizitky sa vždy hodí. Áno, aj dnes, vo svete, v ktorom sa množstvo aktivít presúva do online sfér, majú vizitky stále svoj význam. 9. september 2021 Tlačové správy

V tomto článku sa pozrieme na to, ako si ich pripraviť a vytlačiť, no aj na to, či má vôbec zmysel o nich uvažovať.

Prečo by ste mali mať vlastné vizitky?

Vizitka je stále veľmi účinný marketingový nástroj. Pomáha budovať imidž vašej značky a zanechať dobrý dojem. Podať si ruku s obchodným partnerom a vymeniť si vizitky je nástroj na budovanie dlhodobých obchodných vzťahov, ktorý sa nedá porovnať so strohým a neosobným vymenením si e-mailov.

Ak vás niekto požiada o vizitku a vy ju nemáte, pôsobíte nepripravene na podnikanie, čo vám voči konkurencii rozhodne nepridáva plusové body. Kreatívne navrhnutá a profesionálne vytlačená vizitka otvára dvere novým spoluprácam, obdarovaný ju má pri sebe dlhú dobu a omnoho ľahšie vám nazbiera odporúčania, ako fádna či dokonca žiadna vizitka.

Návrh vizitky – čo všetko by mal obsahovať

Dobrá vizitka musí obsahovať všetky dôležité kontaktné údaje a urobte všetko pre to, aby bola bez chýb. Na prvý pohľad z nej musí byť jasné, kto ste, čo robíte, ako a kde vás môže potencionálny záujemca o spoluprácu zastihnúť.

Z vizuálnej stránky máte možnosť držať sa čistého, jednoduchého, nadčasového a elegantného vzhľadu, no vaša vizitka môže byť aj veselá, nápaditá a originálna, ak to charakter vášho podnikania umožňuje. Všetko, čo vás odlíši od konkurencie, sa počíta!

Grafické podklady si môžete pripraviť aj sami. Ak nie ste až tak zdatní, skvelo vám poslúžia šikovné nástroje ako napríklad Canva. Je vybavená množstvom šablón, do ktorých si len povpisujete svoje údaje. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na grafika, ktorý vám vizitku pripraví podľa vašich predstáv a ponúkne jedinečné riešenie na mieru.

Profesionálna tlač – prečo na nej záleží

Výberom papiera môžete celkový dojem z vizitky veľmi vylepšiť, ale aj potlačiť do úzadia. Kvalitný, odolný papier, ktorý niečo vydrží, efektné povrchové zušľachtenia parciálnym UV lakom či zaoblené rohy – to všetko sú detaily dávajúce záruku, že vaša vizitka vynikne. Nešetrite na nesprávnom mieste, tlač a vhodný druh papiera sú jedným zo základných pilierov úspešnej vizitky.

V domácich podmienkach len ťažko napodobníte efekt, aký dosiahnete napríklad MultiLoft vizitkou alebo prémiovou úpravou – postriebrením, pozlátením či použitím 3D UV laku. Využite všetky dostupné možnosti, ktoré z vašej vizitky spravia nezabudnuteľný nástroj reklamy.

Čo potrebujete na objednanie vizitiek online?

Aby ste sa mohli onedlho tešiť zo svojich vizitiek, potrebujete len podklady do tlače. Ako ich pripraviť, nájdete pri jednotlivých druhoch vizitky na webe https://justprint.sk/vizitka_, odkiaľ si rovno máte možnosť zadať objednávku. Zvoľte si počet kusov, formát, druh papiera, rôzne možnosti povrchového zušľachtenia a ďalšie detaily a to je všetko, stačí len odoslať. O pár dní už máte k dispozícii úžasné vizitky. Jednoduché, čo poviete?

