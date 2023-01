Zdroj: pixabay.com Chcete vyhrať v LOTÉRII? Herný expert odhalil VZOREC tajného čísla Podávate si pravidelne či občasne tiket, ale to povestné šťastie vás akosi stále obchádza? Rozmýšľali ste už nad tým, prečo je tomu tak? Francisc Csiki vyzradil, ako zvýšiť svoje šance na výhru. 29. január 2023 Monika Hanigovská Magazín

Snívali ste aspoň raz o tom, že by ste vyhrali nejakú peknú sumičku, ale často sa trafíte vedľa? Herný expert Francisc Csiki si nenechal pre seba niekoľko najlepších tipov, ktoré môžu zvýšiť vaše šance. A to od zmeny hry, ktorú hráte, až po tajný kód na vyberanie čísel. Informuje o tom najnovšie portál The Sun.

1) Vyhnite sa hrám s „veľkými výhrami“

Aj keď je to veľmi lákavé, skúste odolať hrám s najvyššími výhrami. Prečo? Ako príklad uvádza známu a obľúbenú tipovaciu hru: „Hra Euromilióny poskytuje najväčší jackpot, ale výber výherných čísel je nepravdepodobný. Vo všeobecnosti to platí pre všetky možnosti: Vysoká maximálna cena je vyvážená nízkymi kurzami.“

Napríklad pre Euromilióny existuje šanca na výhru jackpotu 1 ku 139 838 160, ale šanca na inú výhru akejkoľvek výšky výhry je 1 ku 13.

2) Žiadne narodeninové čísla

Mnohí tipujúci skúšajú klasickú metódu a vyberajú čísla podľa dátumu narodenia a rôznych výročí. A s týmto postupom nesúhlasí Francisc Csiki ani Richard Lustig, ktorý vyhral v lotérii 7-krát a stal sa milionárom.

„Argument je jednoduchý. Aj keď si možno myslíte, že tieto čísla sú pre vás veľmi osobné, existuje veľká šanca, že sa o svoje šťastné čísla podelíte s tisíckami ďalších hráčov. Okrem toho šťastné čísla, dátumy narodenia alebo iné podobné kombinácie zvyčajne pokrývajú malý rozsah možností,“ opisuje tamojší portál.

Čomu sa vyvarovať a čo skúsiť? Nezaškrtajte narodeninové čísla, bežné reťazce čísel ako 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mnohí neodolajú a dopíšu narodeninové číslo. Vyberte preto dvojciferné čísla vyššie ako 31, pretože nebude použité v „šťastnom narodeninovom čísle“.

3) Vzorec tajného čísla

Francisc Csiki si nenechal pre seba svoj najväčší triumf. Na výber čísel existuje tajný kód. Tento záver vyvodil expert na základe práce Arina Zargariana z roku 2020 o štatistickej analýze výherných čísel Powerballu.

Zargarian sa pustil do hĺbkovej analýzy, skontroloval všetky frekvencie zásahov od roku 2010. Výsledok? Jeho práca zaznamenala dve opakujúce sa čísla.

Štatistické údaje ukázali, že padali často čísla ako 21 a 23.

4) Nebojte sa zopakovať rovnaké čísla

Mnohí hráči sa domnievajú, že rovnaké podané čísla sa nemôžu na novom lístku ihneď opakovať. A to je podľa experta chybou. Prízvukuje, že žrebovanie lotérií sú nezávislé a náhodné udalosti: „To znamená, že sa navzájom neovplyvňujú. Je to rovnako pravdepodobné ako ktorýkoľvek iný reťazec čísel.“

5) Ako zvýšiť šancu

Ak si podáte viacero tipov, vaša šanca na výhru podskočí. Pozor, je to stále hazard! „Nemali by ste byť posadnutí výsledkami alebo ich považovať za niečo viac ako za zábavu a čo je najdôležitejšie, musíte vedieť, ako si udržať kontrolu. To je životne dôležité pri akejkoľvek hazardnej činnosti,“ dodal Francisc Csiki na záver pre tamojší portál.

