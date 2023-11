Zdroj: Dnes24.sk AKTUÁLNE: Zmena počasia na Slovensku: Blíži sa KALAMITA, má napadnúť takmer pol metra snehu! Prvotná predpoveď počasia na utorok 28. novembra informovala o miernej snehovej nádielke na Slovensku. Najnovšie prognózy však hovoria o výdatnom snežení a aj o kalamite! 27. november 2023 Zo Slovenska

„Už o pár hodín začne na našom území snežiť, pričom sneženie bude také intenzívne, že prinesie prvú snehovú kalamitu. Najnovšia predpoveď však očakáva ešte viac snehu, ako sa pôvodne očakávalo,“ informuje portál o počasí imeteo.sk.

Ako uviedli odborníci na spomínanom webe, Slovensko zasiahne intenzívne a výdatné sneženie. Najnovšie predpovede odhaľujú ešte viac snehu, než sa predtým očakávalo. „Pôvodné predpovede avizovali, že na našom území napadne do 20 cm nového snehu, no snehu bude výrazne viac. Napadne až do 40 cm snehu, pričom na horách by mohlo napadnúť ešte o čosi viac. Sneženie zasype naše mestá,“ píše sa na imeteo.sk.

„V ranných hodinách čakajú cestárov plné ruky práce a nudiť sa nebudú ani elektrikári. Sneh, ktorý bude padať, totiž bude ťažký, vplyvom čoho sa môžu lámať konáre či dokonca stromy,“ upozorňuje imeteo.sk v ďalšej časti článku.

Nie je preto vylúčené, že treba čakať problémy v doprave, či aj v bežnom živote. „Ťažký sneh sa totiž počas dňa bude aj topiť a do toho môže v niektorých okresoch dokonca pršať, vplyvom čoho nás čaká tzv. "čľapkanica“ so stojatými kalužami vody v snehu," dodali.

Kalamita: Kedy a kde?

Už teraz niekde poletujú vločky, ale to najhoršie má prísť v ranných hodinách od severozápadu, teda z Nemecka a Česka. To by mal byť len začiatok. Výraznejšie snežiť ale začne skoro ráno. Na západe Slovenska by sa vplyvom teplejšieho počasia mal sneh meniť na dážď.

„No na juhu stredného a východného Slovenska ešte pred dažďom napadne veľké množstvo snehu,“ priblížili odborníci na počasie zo stránky imeteo.sk.

„Pôvodné predpovede naznačovali, že na našom území napadne od 10 do 20 cm snehu, pričom v exponovaných miestach by mohlo napadnúť ojedinele aj viac. Najnovšie predpovede však očakávané množstvo snehu prakticky zdvojnásobilo,“ uvádza portál.

Ako portál ďalej podotkol, podľa najnovších predpovedí by na celom Slovensku malo napadnúť do 20 cm snehu. „Pričom na juhu a východe to bude až do 40 cm snehu. Počas zajtrajšieho dňa by mala byť najhoršia situácia na juhu a východe Slovenska,“ konštatujú na záver.

