1. november 2023 Ona ALARMUJÚCE zistenia! Na Slovensku výrazne pribúdajú prípady RAKOVINY prsníka Slovenské ženy by nemali brať preventívne prehliadky na ľahkú váhu. Počet prípadov rakoviny prsníka prudko rastie.

Počet prípadov rakoviny prsníka u žien do 50 rokov na Slovensku v posledných rokoch vysoko rastie. Bratislava má pritom až o 80 percent vyšší výskyt ako menej rozvinuté okresy na východnom Slovensku. Upozornil na to Imrich Berta z Inštitútu zdravotných analýz (IZA). Poznamenal, že niektoré štúdie spájajú vyšší výskyt rakoviny prsníka so západným štýlom života.

Čo zvyšuje riziko?

Doplnil, že výskyt je najnižší v okresoch Námestovo, Stará Ľubovňa, Sabinov alebo aj Vranov nad Topľou. „Práve toto sú okresy s veľmi vysokou pôrodnosťou, a to môže byť jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje, že majú veľmi nízku incidenciu,“ upresnil Berta.

Spomenul, že aj faktory ako sedavé zamestnanie, nedostatok pohybu, spôsob stravovania, vyšší vek prvého tehotenstva, podľa viacerých štúdií a organizácií zvyšujú riziko ochorenia.

Analýza IZA ukázala, že napriek vyššiemu výskytu rakoviny prsníka v Bratislave je úmrtnosť nižšia, ako by sa očakávalo. Podľa Bertu to môže byť spôsobené kvalitnou zdravotnou starostlivosťou a účasťou na mamografických skríningoch. „Na Slovensku sa viac ako päť rokov od diagnostiky dožije 76 percent pacientiek, vo Veľkej Británii je to 86 percent a v susednom Česku 81 percent. Prežívanie je najvyššie v Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji, pričom v analýze prežívania pacientiek v jednotlivých okresov vidíme koreláciu s účasťou na mamografickom skríningu aj s nákladmi na diagnostiku,“ povedal.

Dôležitá je prevencia

Slovensko sa nachádza vo výskyte rakoviny prsníka na 34. mieste na európskej úrovni, v úmrtnosti je na siedmom, priblížila koordinátorka skríningov z Národného onkologického inštitútu (NOI) Jana Trautenberger Ricová. Pripomenula, že zatiaľ, čo v Česku je výskyt vyšší ako na Slovensku, tak v úmrtnosti sa Česi nachádzajú na posledných priečkach v rámci Európy.

„Úmrtnosť u nich klesla, lebo skríning karcinómu prsníka v Českej republike je už 21 rokov zavedený,“ zdôraznila. Na Slovensku sa skríning rakoviny prsníka vykonáva na preverených mamografických pracoviskách, ktorých je v súčasnosti 22, priblížila riaditeľka NOI Mária Rečková.

Dôležitosť prevencie pripomínajú aj pacientske združenia. „Rakovina prsníka je choroba ako každá iná, dá sa liečiť aj vyliečiť, ak je zistená včas. Pravidelné vykonávanie nielen samovyšetrenia, ale aj skríningové mamografické vyšetrenie každé dva roky dokážu odhaliť včasné štádia rakoviny, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné a zachránia mnohým roky kvalitného života,“ zhrnula rádiologička a predsedníčka neziskového fondu Ružová stužka a Europa Donna Slovakia Alena Kállayová. Pacientkam pomáha aj združenie Amazonky.

