Alkohol v parlamente?! Koniec jedného šaša, Kočner v ružovom a o hlúpom Facebooku

Týždeň pred parlamentnými voľbami je boj o voliča markantný. Lídri politických strán na seba vyťahujú staré hriechy, kauzy a dištancujú sa z kombinácie povolebnej spolupráce.

Zdroj: RTVS

Sedem pultíkov, no iba šesť obsadených. Týždeň pred parlamentnými voľbami sa v politickej relácii RTVS O 5 minút 12 stretli Andrej Danko (SNS), Béla Bugár (Most-Híd), Richard Sulík (SaS), Igor Matovič (OĽaNO), Boris Kollár (Sme rodina), Marian Kotleba (ĽSNS).

Chýbajúcim hosťom bol Peter Pellegrini (Smer). Dôvodom absencie je jeho náhla hospitalizácia. V sobotu bol premiér ešte na svadbe svojej hovorkyne Patrície Macíkovej.

Ako uviedla moderátorka relácie RTVS Marta Jančkárová, Smer do predvolebnej debaty neposlal žiadneho zástupcu, prísť nemohol ani Robert Fico, ktorý je podľa hovorcu strany zdravotne indisponovaný. V štúdiu tak boli len lídri tých strán, ktoré boli zvolené v posledných voľbách.

Úvod relácie patril spomienke na druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorú si Slovensko pripomenulo v piatok 21. februára.

Andrej Danko hovorí, že vražda spolarizovala Slovensko a podujatia v uliciach rozvášnili emócie. Podľa Bugára došlo k očiste na polícii, na súdoch a prokuratúre. Vražda podľa Sulíka odkryla nahotu a ukázala, že krajinu riadia oligarchovia a mafiáni.

Líder OĽaNO hovorí, že výmena Fica za Pellegriniho nie je zmenou a po vražde sa ukázalo, že z „korupcie sa stala vec verejná“. Šéf hnutia Sme rodina hovorí, že vlastníci Smeru sa nezmenili a vražda ukázala, ako bol „unesený právny štát“. Strana ĽSNS podľa Mariana Kotlebu bojuje proti korupcii, nemá za sebou oligarchov a „ako jediná strana sa nepriživovala na vražde.“

Hmotná zodpovednosť

Čo by sa malo urobiť, aby ľudia opäť začali veriť v štát? Richard Sulík v diskusii RTVS hovorí, že je kľúčové vymeniť generálneho a špeciálneho prokurátora. To je podľa neho prvá úloha pre novú koalíciu. „Aby to boli ľudia, ktorí si naozaj budú robiť svoju robotu,“ povedal.

Predstavitelia opozičných parlamentných strán sa zhodli na nutnosti hmotnej zodpovednosti politikov a kritizovali súčasnú vládnu koalíciu, že ju nepresadila. Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár a podpredseda NRSR sa bráni tým, že to zastavil Smer-SD. Zdôraznil, že hmotnú zodpovednosť navrhovala ešte exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, avšak Smer-SD nesúhlasil s konkrétnou podobou zákona.

OĽaNO, SaS, Sme rodina a ĽSNS sa zhodli, že ak budú po februárových parlamentných voľbách v koalícii, chcú zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov. Strany hovorili aj o nevyhnutnosti bezpečnostných previerok ústavných sudcov.

„My sme dávali veľmi prísny návrh zákona na zavedenie hmotnej a právnej zodpovednosti politikov a nenašli sa poslanci, ktorí by to podporili a okrem toho sme dvakrát v tomto volebnom období dávali veľmi jasný a prísny návrh zákona na odpolitizovanie voľby generálneho prokurátora,“ uviedol Marian Kotleba.

Richard Sulík (SaS) doplnil, že nástroje na kontrolu majetku a trestania politikov už existujú v Trestnom zákone.

Andrej Danko kritizoval Igora Matoviča, že hovorí o hmotnej zodpovednosti politikov, keď svoj majetok prepísal na manželku a robil „čachre“ s babičkiným autom. K samotnému návrhu sa nevyjadril.

Opäť Kočner

Témou bol aj podnikateľ Marian Kočner, obvinený z objednávky vraždy Kuciaka. Politici sa opäť hádali, kto sa s nám stretával. Sulíkovi pripomenul Danko raňajky, on sám komunikovanie s Kočnerom odmietol.

Sám seba poopravil, že mu „iba zdvorilo odpisoval“ na esemesky. Predseda Mostu-Híd Béla Bugár tvrdí, že problémom s Kočnerom bolo aj to, že politici, ale aj novinári si „nedávali pozor.“

Si iba šašo

Andrej Danko zaútočil na predsedu Sme rodina Borisa Kollára, označil ho za „Kočnera v ružovom“. „Jeho životný príbeh je identický,“ povedal líder SNS vo verejnoprávnej televízii a narážal na jeho minulosť. Kollár ho vyzval, aby išiel na políciu a útok mu vrátil. „Ty si taký šaško, Andrej. Si taký šašo.“ Od tohto momentu sa politici počas relácie viackrát atakovali.

Líder Sme rodina Danka potom nazval paródiou na politika, z ktorého sa smeje celé Slovensko. Tvrdí, že v Threeme sme sa dočítali, ako Danka do diskusnej relácie RTVS pripravoval Kočner spolu s Petrom Tóthom. „Asi o týždeň sa ho zbavíme a bude pokoj.“ Obvinil ho z nehospodárneho narábania s eurofondami na vedu a z toho, že sa s Antoninom Vadalom dohadoval v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Nezákonná schôdza?

Otvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu kritizovali Richard Sulík a Boris Kollár, ktorí pripomenuli, že aby bola otvorená, musia hroziť štátu závažné hospodárske škody, čo podľa nich nemá byť tento prípad.

Kollár uviedol, že jeho strana navrhovala 13. dôchodok v tomto volebnom období dvakrát a nikto z koalície zaň nezahlasoval. V prípade, že dôjde k hlasovaniu, podľa Kollára budú jeho poslanci hlasovať za. Bugár považuje kritiku Roberta Fica, že schôdzu nepodporil, za nedostatok energie na jeho strane. „Nikdy sme tak krátko pred voľbami nezvolali schôdzu. Tieto návrhy sú neadresné a nesystémové,“ doplnil.

Andrej Danko považuje súčasnú ekonomickú situáciu Slovenska za dobrú a preto so sociálnymi opatreniami nevidí problém. „Je konečne čas sa o úspech štátu podeliť s dôchodcami,“ uviedol.

Dodal, že sa Slovensko bude musieť tak či tak zadlžiť. Myslí si však, že opatrenia neprejdú kvôli hnutiu Sme rodina a dodal, že to prezidentka Zuzana Čaputová aj tak nepodpíše.

V oblasti politickej kultúry bude pre ďalší parlament podľa Danka výzvou zlepšiť politický dialóg a prijať lepší zákon o politických stranách. Sulík skonštatoval, že politická kultúra je nízka. Na adresu obštrukcie skupiny okolo poslanca Miroslava Beblavého (nezaradený) povedal predseda ĽSNS Marian Kotleba, že išlo o sabotáž. „Na takýchto ľudí neplatí žiadny rokovací poriadok, na to sú tabletky,“ povedal Danko.

Bugár ju komentoval slovom „suterén“. Kollár skonštatoval, že jeho poslanci nerobili v parlamente nikdy žiadne „teátra“. Matovič na margo svojich minulých výstupov zdôraznil, že vždy boli za účelom dobrej veci.

Hlúpy Facebook i alkohol

Andrej Danko sa inšpiroval Igorom Matovičom, ktorého najprv za verejnú anketu s 11 otázkami verejne kritizoval, no sami prišli s vlastnou pri diaľničných známkach. Na Facebooku totiž SNS spustilo anketu, kde môžu do utorka 10.00 h hlasovať, či sú za zrušenie diaľničných známok alebo ich zachovanie.

„Ukázalo sa, aká hlúposť je celý Facebook,“ povedal v RTVS s odôvodnením, že v ankete podľa neho hlasujú ľudia z Ameriky a Afriky. V čom má spočívať problém, Danko nešpecifikoval. Predsedu parlamentu nahnevali narážky Igor Matoviča na alkohol, podľa ktorého je problémom parlamentu.

Na to, že predseda Danko mal byť opitý aj na rokovaní, poukázal Matovič aj pred pár týždňami. Po voľbách by šéf obyčajných chcel, aby tam rovnako ako v iných zamestnaniach chodil inšpektorát práce a aby poslanci „fúkali“.

Kto s kým?

Na záver relácie mali politici odpovedať, s kým vylučujú povolebnú spoluprácu a naopak.