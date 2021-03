Zdroj: Instagram.com/hysteric_bear_ted ANKETA: Český lekár to nechápe, považuje ivermektín za bezpečný. Aký je váš NÁZOR? Liečivo rozdelilo verejnosť i odborníkov na dva tábory. Nepáči sa ani expertom EMA. Primár Michal Rezek ho považuje za bezpečný. Aký je váš názor? 24. marec 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

24. marec 2021 Monika Hanigovská Lifestyle ANKETA: Český lekár to nechápe, považuje ivermektín za bezpečný. Aký je váš NÁZOR? Liečivo rozdelilo verejnosť i odborníkov na dva tábory. Nepáči sa ani expertom EMA. Primár Michal Rezek ho považuje za bezpečný. Aký je váš názor?

Európska lieková agentúra (EMA) nedávno vyjadrila stanovisko k použitiu ivermektínu na prevenciu a liečbu choroby COVID-19. EMA sa v ňom jasne vyjadrila, že toto liečivo neodporúča k boji proti koronavírusu. Svoje výsledky zverejnila pondelok na oficiálnej stránke liekovej agentúry.

Žiadny či potenciálny prínos?

Urobila tak po tom, čo v niektorých krajinách, vrátane Slovenska, spôsobilo liečivo doslovne ošiaľ. EMA si zobrala do hľadáčika najnovšie publikované dôkazy z laboratórnych štúdií, pozorovacích štúdií, klinických štúdií a metaanalýz.

„V rámci laboratórnych štúdií sa zistilo, že ivermektín môže blokovať replikáciu SARS-CoV-2 – vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, avšak pri oveľa vyšších koncentráciách ivermektínu, ako sú teraz povolené. Výsledky klinických štúdií boli rôzne, pričom niektoré štúdie nepreukázali žiadny prínos a iné hlásili potenciálny prínos, uvádza sa vo vyhlásení,“ informovalo o tom TASR.

Vidí to inak

Ozývajú sa však hlasy, ktoré vidia prínos ivermektínu v boji proti ochoreniu, ktoré zachvátilo svet. Medzi takých patrí napríklad aj Michal Rezek, primár I. internej kardioangiologickej kliniky vo Fakultnej nemocnice u svätej Anny. Odborník nechápe, čo sa tu vôbec deje a takto sa vyjadril pre český portál novinky.cz.

„Ja vlastne stále nechápem, čo sa tu deje. Prečo je ivermektín ten jediný liek, u ktorého je neustále snaha hľadať len tie negatíva, keď pri všetkých liekoch to komplet robíme opačne?“ pýta sa český primár Michal Rezek.

Lieková agentúra poukazuje na to, že sa liečivo používa v príliš vysokej koncentrácii. Primár I. internej kardioangiologickej kliniky vo Fakultnej nemocnice u svätej Anny, má však iný názor. „Je to ten argument, ktorý sa užíva opakovane a je od počiatku tiež vyvrátený. Používame koncentrácie veľmi podobné tým, ktoré sa používajú v liečbe parazitárnych chorôb, a to v rámci tých liekov, ktoré sú opakovane preukázané ako lieky s minimálnym počtom nežiaducich účinkov, a sú odskúšané ako v liečbe parazitárnych chorôb, tak v liečbe choroby COVID-19.“

„Liek je považovaný za bezpečný,“ tvrdí lekár pre český portál. Podľa jeho slov sa nikto od začiatku nesnažil dosiahnuť liečbu rovnakej koncentrácie, aká bola dosiahnutá u laboratórnych testov.

Má EMA neúplné informácie?

Vysvetliť príčinu prečo EMA tak argumentuje, nevie, no podľa svojich slov používajú iné množstvo koncentrácie: „Ako keby tam bola prevzatá argumentácia z niektorých článkov. Neviem, aký tam bol schvaľovací proces, ale čo viem iste, je, že nežiaduce účinky v liečbe popísané neboli. My nepoužívame dávky liekov, ktoré by sa snažili dosiahnuť vysoké koncentrácie v tých laboratórnych štúdiách, a to je všeobecný princíp,“ myslí si.

Podľa jeho slov je to liek, ktorý nemá moc negatívnych účinkov a po jeho nasadení sú k dispozícii pozitívne správy, vyjadril sa zase primár pre vydanie denníka Právo.

Váš názor je pre nás dôležitý. Čo si myslíte o lieku ivermektín? Dajte nám vedieť a zahlasujte.

Zdroj: Dnes24.sk