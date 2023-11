7 Galéria Zdroj: Twitter.com/Adam Ruszkowski Auto bránilo rekonštrukcii ulice: NEUVERITEĽNÉ, čo spravili cestári! FOTO a VIDEO Brániť rekonštrukčným prácam sa nevypláca. Presvedčil sa o tom aj majiteľ auta, ktorého zábery sú teraz internetovou senzáciou. 4. november 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia

4. november 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia Auto bránilo rekonštrukcii ulice: NEUVERITEĽNÉ, čo spravili cestári! FOTO a VIDEO Brániť rekonštrukčným prácam sa nevypláca. Presvedčil sa o tom aj majiteľ auta, ktorého zábery sú teraz internetovou senzáciou.

V poľskom meste Lodž v týchto dňoch prebieha obnova jednej z ciest a o rekonštrukčných prácach hovorí celý svet. Pozornosti však oprava nevďačí za mimoriadnu kvalitu prevedených prác.

K autu sa tak skoro nedostane

Počas rekonštrukcie nastala kuriózna situácia. Jeden z vodičov svoje auto nepreparkoval, a tak sa cestári vynašli po svojom.

Robotníci okolo auta postavili debnenie, vozidlo zakryli plachtou a celé okolie zaliali betónom.

„Renovácia Legionówej nabrala také tempo, že niektorí ľudia ani nestihli preparkovať,“ napísala zo žartu radnica mesta Lodž na sociálnej sieti X.

Kontakt na majiteľa nezohnali

Pod fotografiami, ktoré sa na internete začali šíriť rýchlosťou blesku, sa objavili stovky komentárov. Niektorí používatelia sociálnych sietí sa na celej situácii iba zabávajú, no iní spustili poriadku kritiku na vedenie mesta a stavbárov.

„Situácia určite púta pozornosť, no nijako to neovplyvňuje kvalitu rekonštrukcie. Musí byť dokončená do konca tohto roka. Zatiaľ nemáme kontakt na majiteľa vozidla. Vyzývame ho, aby sa sám prihlásil,“ povedal pre Polsat News hovorca mesta Paweł Śpiechowicz.

Bude musieť zaplatiť

Podľa Śpiechowicza sa po príchode domiešavača s betónom na stavenisko nepodarilo nájsť majiteľa zaparkovaného auta. Zákon vraj pracovníkom ani nedovoľoval auto odtiahnuť.

„Jediným faktom je to, že vodič nebude svoje auto šoférovať minimálne do pondelka, kedy sa pokúsime vozidlo odtiahnuť na parkovisko Łódźského cestného a dopravného úradu. Majiteľ si bude musieť auto v určitom okamihu vyzdvihnúť. V dôsledku toho mu budú účtované náklady na celú akciu,“ dodal Paweł Śpiechowicz.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TikTok.com/tekila04

Zdroj: Dnes24.sk