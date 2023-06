Zdroj: PMI Bezdymová zóna na Pohode 2023 v znamení recyklácie, humoru a jedinečných zážitkov! Obľúbený festival Pohoda štartuje 6. júla 2023 a nájdete v ňom samozrejme aj Bezdymovú zónu nabitú unikátnymi zážitkami, ktorú prináša spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. spolu s iniciatívou „Svet bez dymu“. Tento rok bude zóna udržateľnejšia a zameraná na recykláciu. 23. jún 2023 Tlačové správy

23. jún 2023 Tlačové správy Bezdymová zóna na Pohode 2023 v znamení recyklácie, humoru a jedinečných zážitkov! Obľúbený festival Pohoda štartuje 6. júla 2023 a nájdete v ňom samozrejme aj Bezdymovú zónu nabitú unikátnymi zážitkami, ktorú prináša spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. spolu s iniciatívou „Svet bez dymu“. Tento rok bude zóna udržateľnejšia a zameraná na recykláciu.

Počas dvoch dní 7. a 8.júla čaká návštevníkov skvelý program. Okrem zábavy, vizuálnych a zmyslových zážitkov, na vás čaká aj zaujímavá talkshow, ktorú povedie obľúbená komička Simona Salátová so skvelými hosťami na tému recyklácia tabakových zvyškov. Chýbať nebude vystúpenie medzinárodne úspešných hudobných interpretov ako Pišta Kráľovič alias FVLCRVM či Adama Pavlovčina alias ADONXS.

Svet bez dymu opäť na Pohode 2023

Organizátori legendárneho festivalu a spoločnosť Philip Morris sa aj tento rok v rámci osvety o škodlivosti cigaretového dymu dohodli, že priamo v areáli nebude možné zakúpiť žiadne klasické cigarety. Návštevníci (18+) budú môcť navštíviť aj interaktívne laboratórium „Svet bez dymu“. Vo vynovenom laboratóriu bude možné pozrieť si aj dizajnovú inštaláciu z recyklovaných tabakových filtrov. Súčasťou laboratória je zároveň chillout zóna s pohodlným sedením s možnosťou relaxu pri tabletových kvízoch.

„Veľmi nás teší, že sa aj tento rok môžeme zúčastniť festivalu Pohoda v plnom nasadení. Pre návštevníkov sme v našej Bezdymovej zóne opäť pripravili vynikajúci program. Môžu sa tešiť na rôznych umelcov a stand-up komikov a ďalšie zaujímavé prekvapenia. Na festival aj tento rok prinášame návštevníkom edukačné vedecké laboratórium profesora Dohorela, kde sa dozvedia viac o škodlivosti cigaretového dymu, rozdiel medzi dechtom a nikotínom, ale aj o dostupných vedeckých riešeniach určených dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet. Zároveň sa návštevníci v Bezdymovej zóne môžu tešiť na zaujímavú talkshow so Simonou Salátovou a jej hosťami a workshop z dielne technologického startupu EcoButt na tému recyklácie použitých tabakových zvyškov,“ uviedla Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovensko.

Spolu sme zodpovednejší

Okrem vynoveného laboratória „Svet bez dymu“ čaká 7. júla o 14:00h návštevníkov Bezdymovej zóny talkshow „EcoButtni svet svojou cestou“ o recyklácii tabakových filtrov. Vedeli ste, že na Slovensku máme prvú cestu z recyklovaných ohorkov a tabakových náplní? S týmto nápadom prišiel mladý muž, Hugo Repáň, ktorého spolu s ďalšími hosťami vyspovedá Simona Salátová. Po nej si nenechajte ujsť workshop, počas ktorého sa dozviete ako prebieha recyklácia cigaretových ohorkov a tabakových náplní a kde sa spracovaná zmes ekologicky využíva.

Na festivale Pohoda bude umiestnených až 70 košov na použité tabakové filtre , ktorých obsah bude EcoButt odvážať na recykláciu. Návštevníci festivalu sa môžu podieľať na tom, aby cigaretové ohorky či tabakové náplne neskončili na zemi a v prírode, ale v asfaltovej ceste. Taktiež bude k dispozícii 10 000 kusov vreckových popolníkov s textom “Neodhadzuj a zbieraj”.

Program plný humoru a hudby

Rovnako ako hudobná časť na Pohode, aj tá v Bezdymovej zóne prinesie návštevníkom množstvo skvelých momentov. Moderátorom dvojdňového programu bude známy stand-upista Jakub „Zitron“ Ťapák, ktorý publikum zabaví aj v stand-up vystúpení so Simonou Salátovou. Návštevníci sa môžu taktiež tešiť na spoločné vystúpenie Simony a Joea Trendyho. Nebude chýbať ani celovečerný párty program, o ktorý sa postará známy slovenský DJ a producent Pišta Kráľovič alias FVLCRVM počas IQOS NIGHT by FVLCRVM s jeho obľúbenými DJ Setmi. V spolupráci s FVLCRVM sme vytvorili večer nabitý známymi hudobnými hviezdami ako BLAME YOUR GENES DJ Set, WHITHE DJ Set, WYME či SEAFUR. Môžete sa tiež tešiť na medzinárodne úspešného speváka Adama Pavlovčina alias ADONXS. Populárny spevák a skladateľ predstaví publiku špeciálnu IQOS pieseň, ktorú zložil pri príležitosti novej limitovanej edície IQOS IIuma WE. Pieseň je navyše výnimočná aj tým, že na tvorbe jej textu sa podieľali aj členovia IQOS Club, ktorí ju kreovali spolu s Adamom.

Taktiež budete mať možnosť stretnúť sa so Simonou Salátovou, FVLCRVM, a ADONXS počas plánovaných MEET&GREET v Bezdymovej zóne.

Trendové vychytávky pre skvelé dobrodružstvo

Návštevníci Bezdymovej zóny si tento rok odnesú zážitky a spomienky vo forme krátkeho videa z 360° fotobúdky, či z escape room, v ktorej ide o únik zo sveta dymu do sveta bez dymu. Taktiež budú môcť súťažiť o atraktívne ceny splnením aktivít. V Bezdymovej zóne čaká dospelých návštevníkov zväčšený, vynovený priestor a udržateľnejšie riešenia.

Limitovaná edícia exkluzívne v predpredaji

V rámci festivalu Pohoda bude exkluzívne predstavená limitovaná edícia IQOS ILUMA WE, ktorú si záujemcovia, dospelí užívatelia, môžu zakúpiť v predpredaji priamo v Bezdymovej zóne od 6. júla. V predaji bude k dispozícii v IQOS predajniach od 10. júla. Farebnosť limitovanej edície znázorňuje rozmanitosť, ale aj jednotu a spolupatričnosť komunity dospelých na celom svete, ktorí prestali fajčiť klasické cigarety a prešli na túto bezdymovú alternatívu.

Harmonogram programu v Bezdymovej zóne Pohoda 2023:

(vstup iba pre osoby staršie 18 rokov)

Piatok 7.7.2023​

14:00 – 15:00 ECOBUTTNI SVET SVOJOU CESTOU (TALKSHOW​ + WORKSHOP)

15:30 ROZHOVOR S FVLCRVM​

16:00 MEET & GREET FVLCRVM

17:00 – 18:00 STAND-UP SIMONA SALÁTOVÁ​& JOE TRENDY

18:15 MEET & GREET WITH SIMONA SALÁTOVÁ​

19:20 – 20:20 SEAFUR

21:40 – 22:40 BLAME YOUR GENES​ DJ Set

24:00 – 02:00 FVLCRVM

Sobota 8.7. 2023​

13:00 – 15:00 BRUNCH​ S DARČEKOVÝM PREKVAPENÍM

14:00 – 15:00 ADONXS KONCERT

15:30 ROZHOVOR SO SIMONOU SALÁTOVOU​

16:00 ROZHOVOR S ADONXS​

16:30 MEET & GREET ADONXS​

16:30 – 17:30 STAND-UP SIMONA SALÁTOVÁ ​& JAKUB ZITRON ŤAPÁK

17:45 MEET & GREET SIMONA SALÁTOVÁ​

19:20 – 20:20 WYME

21:40 – 22:40 WHITHE DJ Set

24:00 – 02:00 FVLCRVM

