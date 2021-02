Bizarné politické divadlo: Nicholsonová je pripravená odovzdať stranícku knižku

Europoslankyňa najprv nepochopiteľne zaútočila na vicepremiérku Remišovú a potom sa odmietla ospravedlniť. Kvôli nedorozumeniu chce odísť zo strany.

Takéto vyústenie v podstate banálneho sporu nikto nečakal. Druhá najpopulárnejšia tvár SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová chce podľa viacerých medializovaných správ odísť zo strany. Nedokáže sa totiž ospravedlniť svojej koaličnej kolegyni Veronike Remišovej (Za ľudí) za nepresné obvinenie, že kvôli nej Slovensko prišlo o miliardu eur z eurofondov.

Europoslankyňa to ešte neoznámila oficiálne, ale podľa interných zdrojov je pre spor s vicepremiérkou Veronikou Remišovou pripravená zbaliť si veci a odovzdať stranícku knižku.

Pre SaS by to mohla byť citeľná strata, pretože europoslankyňa je druhou najpopulárnejšou političkou v strane hneď po predsedovi R. Sulíkovi. Ona sama zatiaľ tieto informácie nechce komentovať.

Predsedníčku poslaneckého klubu SaS Annu Zemanovú by odchod Ďuriš Nicholsonovej mrzel. „Keď by takáto situácia nastala, určite by ma to veľmi mrzelo, ale nikoho nemôžete nútiť aby bol členom nejakej politickej strany,“ povedala pre TASR.