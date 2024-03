BIZARNÝ prípad: Muž chcel podviesť poisťovňu, prišiel o peniaze aj o NOHY

Na Taiwane sa udial neuveriteľný prípad. Dvadsaťroční chlapci Čchang a Liao boli v minulosti spolužiaci zo základnej školy. Keď sa dostali na univerzitu, postupne stratili vzájomný kontakt. Vlani koncom roka sa však Liao ozval Čhangovi. Povedal mu, že ho hľadá zločinecký gang.

Vystrašený Čchang okamžite začal rozmýšľať, ako nepríjemnú situáciu vyriešiť. Ako s odvolaním sa na zahraničné zdroje informoval portál novinky.cz, Liao neskôr prišiel s bizarným nápadom. Chlapci vymysleli, že by mohli získať potrebné peniaze od poisťovní.

Čchang uzavrel niekoľko zmlúv s poisťovňami a neskôr si mal privodiť zranenie, za ktoré dostane odškodné. Na konci januára sa obaja mladíci vybrali do obchodu a kúpili množstvo suchého ľadu.

Čchang potom do suchého ľadu strčil obe nohy. Chcel si tak spôsobiť omrzliny. Ako píše server, Liao ho ešte pre istotu pripútal k stoličke a kamaráta tak nechal dlhých desať hodín, počas ktorých ho fotil a natáčal na video.

Keď zraneného mladíka previezli do nemocnice, lekári sa mu najprv snažili nohy zachrániť. Po pár dňoch však došli k rozhodnutiu – končatiny musia amputovať!

Čchang neskôr kontaktoval poisťovne, od ktorých chcel poistné plnenie za viac ako milión eur. Tvrdil im, že omrzliny sa objavili po tom, čo išiel s priateľom na skútri.

Poisťovniam sa to však nepozdávalo. Prvým dôvodom bolo, že zmluvy boli uzavreté krátko pred zranením. „Podozrenie na pokus o podvod sa následne potvrdilo, keď vyšlo najavo, že v deň, keď mali Čchangove nohy omrznúť, sa teploty na Taiwane pohybovali medzi piatimi a pätnástimi stupňami Celzia,“ píšu novinky.cz.

