Boj o holý život! Športový moderátor Gabáni pri partičke tenisu s kamarátmi SKOLABOVAL Dlhoročného športového komentátora a moderátora Dušana Gabániho (77) v piatok odviezla rýchla zdravotná služba do nemocnice.

Zdroj: Reprofoto TA3

Ako informuje Čas.sk, dôvodom mal byť kolaps pri partičke tenisu s kamarátmi v Bratislave. Z tenisového dvorca Slovana ho previezli záchranári.

“Dušan hral štvorhru so svojou partičkou. Keď som prišiel do areálu už tam ležal. Skolaboval. Oživovali ho. Našťastie mu prvá pomoc pomohla a sanitka ho odviezla do nemocnice. Verím, že pán Gabáni bude v poriadku,” povedal portálu tenisový tréner, ktorého meno redakcia na jeho žiadosť nezverejnila.

Dušan Gabáni viac ako 20 rokov pracoval pre slovenskú televíziu, kde komentoval futbal, atletiku či klasické lyžovanie. Po verejnoprávnej televízii nastúpil do TA3, kde pred pol rokom skončil a stiahol sa z obrazoviek.

Zdroj: Dnes24.sk