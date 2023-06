Zdroj: TASR/AP Bola pokojná a s iskrami v očiach: O Tinu Turner sa starala aj Popradčanka Silvia Aby ju nikto nespoznal, v databázach ju viedli pod občianskym priezviskom Bachová. 10. jún 2023 Ľubomír Hudačko Magazín Ona

10. jún 2023 Ľubomír Hudačko Magazín Ona Bola pokojná a s iskrami v očiach: O Tinu Turner sa starala aj Popradčanka Silvia Aby ju nikto nespoznal, v databázach ju viedli pod občianskym priezviskom Bachová.

Tinu Turner v minulosti ošetrovala Popradčanka Silvia Hudáčková. Informoval o tom portál pluska.sk. Prebiehalo to vo švajčiarskej nemocnici pri Zürišskom jazere.

Niekoľkokrát do týždňa sa v dialyzačnom centre špitála zverovala do rúk zdravotníkov, medzi ktorými bola aj Silvia. „Dialýza, na ktorú k nám dochádzala, jej predĺžila život. Veď žila ešte ďalších šesť rokov," povedala.

„Keby som dopredu nevedela, kto príde, asi by som ju nespoznala. Starala som sa o ňu od prijatia do dialyzačného programu, až kým jej netransplantovali obličku. Trvalo to asi rok,“ rozpráva Popradčanka, vzdialená príbuzná slovenského hokejového reprezentanta Libora Hudáčka.

O prominentnej pacientke netušili v tom čase ani jej najbližší na Slovensku.

Fotografie nerobili

Spevácka hviezda dochádzala trikrát týždenne na dialýzu, teda očistenie krvi od odpadových látok, ktoré sa v tele hromadia po zlyhaní obličiek. Namáhavá procedúra trvala aj štyri hodiny. Koncertovať už speváčka nemohla.

„Človek, ktorý sa dostane na dialýzu, bojuje o prežitie. Vždy som mala rada jej pesničky, ale smerovali sme to k tomu, aby sme ju čo najmenej obťažovali,“ povedala ďalej pre portál pluska.sk Silvia.

To znamená, že keď mala službu, urobila svoju prácu – napojila spevácku hviezdu na dialyzačnú mašinu a sledovala ju ako každého pacienta. Pripomína však, že sa nesnažili robiť žiadne senzačné fotografie.

Silvia potvrdzuje, že úroveň zdravotníckych služieb vo Švajčiarsku je vysoká a podporuje ho servis, ktorý je iný ako na Slovensku.

Pohľady a iskry v očiach

Ani v najťažších momentoch sa podľa slovenskej zdravotnej sestry Tina nesprávala ako hviezda. Ikonickú parochňu, ktorú zvykla nosiť na pódiách, v civile nepoužívala.

„Napriek tomu to bola stále dobre vyzerajúca žena, na to, koľko mala rokov, bola naozaj pekná. Najviac si však pamätám na jej pohľad a iskry v očiach, cítila som z nej naozaj dobrotu. Bola skromná, pokojná, nekonfliktná,“ dodala na záver Silvia.

