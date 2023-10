7 Galéria Zdroj: www.jtre.sk FOTO: V Bratislave plánujú ďalšie DVA mrakodrapy: Jeden z nich by bol druhým najvyšším v EÚ! To, že sa v hlavnom meste Slovenska začali stavať výškové budovy, dokonca už stojí aj prvý mrakodrap, je známe. Ale, v pláne sú ďalšie! Jeden z nich má byť dokonca druhým najvyšším v Európskej únii (EÚ). 31. október 2023 Zo Slovenska

31. október 2023 Zo Slovenska FOTO: V Bratislave plánujú ďalšie DVA mrakodrapy: Jeden z nich by bol druhým najvyšším v EÚ! To, že sa v hlavnom meste Slovenska začali stavať výškové budovy, dokonca už stojí aj prvý mrakodrap, je známe. Ale, v pláne sú ďalšie! Jeden z nich má byť dokonca druhým najvyšším v Európskej únii (EÚ).

Historicky prvý mrakodrap na území Slovenska už stojí a meria 168 metrov. Eurovea Tower však nie je úplne dokončený, ale v hre sú ďalšie výškové projekty.

„V Bratislave môže vzniknúť druhý najvyšší – dokonca z istého pohľadu aj najvyšší – mrakodrap v Európskej únii. Slovenská metropola smeruje nezadržateľne do výšky, pričom nová dominanta nebude osamotená. Developer J&T Real Estate (JTRE) potvrdzuje plány na vznik budovy mimoriadnej výšky, tým sa ale jeho mimoriadne plány nekončia,“ píše portál www.yimba.sk.

Nestačí to

Prvý mrakodrap podľa developera nedokáže vytvoriť žiadanú gradáciu v siluete mesta. „Odkazuje pritom na štúdiu výškovej zonácie mesta, ktorá tvrdí, že výškové budovy v bratislavskom „downtowne“ je „potrebné formovať do skupinovej kompozície v podobe uceleného klastra za použitia princípu gradácie“,“ uvádza spomínaný portál.

„Namiesto toho, aby sa ale budúce projekty ťahali k Eurovea Tower, naznačil už na konci minulého roka iný prístup: to Eurovea Tower bude stupienkom k vyššiemu mrakodrapu,“ informuje yimba.sk.

A toto sa ďalej píše: „Namiesto predtým uvažovanej kancelárskej budovy East Tower tak prišiel s víziou tenkej rezidenčnej veže, kde sa hovorilo o výške až 250 metrov. V tom čase ale hovoril, že ide len o úvahu, ktorú je potrebné preveriť.“

Štíhly mrakodrap

Tak sa zatiaľ familiárne hovorí budove, ktorá by mala byť druhou najvyššou v celej EÚ. „JTRE aj naďalej plánuje budovať na slovenské aj európske (resp. EÚ) pomery mimoriadne vysokú budovu. Štíhly mrakodrap na rohu Pribinovej a Košickej by mal dosiahnuť výšku až 260 metrov. To však nie je všetko. Jeho susedom by bol druhý mrakodrap, ktorý by mohol mať 180 metrov (alternatívne 137 metrov),“ konštatuje spomínaný portál yimba.sk..

Podľa samotného developera je hustota v spomínanej lokalite nižšia, aká býva na sídliskách. „Súčasná hustota obyvateľstva v modernom centre Bratislavy je nižšia, než je podľa urbanistov potrebná pre tvorbu mesta krátkych vzdialeností,“ priznal Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

„Naše hlavné mesto má na rozdiel od iných metropol paradoxne vyššiu hustotu obyvateľstva na periférii ako v centre, čo v kombinácii s radiálnym usporiadaním vytvára veľké dopravné zaťaženie. Pritom optimálna hustota pomáha nielen zlepšiť udržateľnosť životného prostredia, ale tiež ekonomickú udržateľnosť, efektivitu verejnej dopravy, zlacniť údržbu a obsluhu územia," dodal.

