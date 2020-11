25. november 2020 MI Politika Budeme mať referendum o testovaní a očkovaní? Fico to nevylúčil

Smer-SD chce vyvolať predčasné voľby. Najprv to strana skúsi cez hlasovanie v parlamente a ak neuspeje, chce ísť cestou petičnej akcie s rovnakým cieľom.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Smer je po Hlase a SNS už tretia strana, ktorá chce skrátiť volebné obdobie Matovičovej vlády a vyvolať predčasné voľby. Keďže cesta cez hlasovanie poslancov v národnej rade je málo pravdepodobná, zrejme zostane opozícii len možnosť vyvolať referendum.

Podľa Roberta Fica by v takom prípade mohli ľudia hlasovať nielen o predčasných voľbách, ale aj o témach súvisiacich s bojom s pandémiou.

Fico sfúkol Pellegriniho

Najprv budú o osude Matovičovej vlády rozhodovať poslanci. Robert Fico na tlačovej konferencii v stredu oznámil, že Smer podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze národnej rady s jediným bodom – návrh uznesenia na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

„Je to komplikovaná cesta. Rátame aj s tým, že to koaliční poslanci odmietnu,” uviedol R. Fico.

V takom prípade začne Smer pracovať na zbieraní 350-tisíc podpisov potrebných na vyhlásenie referenda. Robert Fico podráždene odpovedal aj na otázku, či sa pripojí k rovnakej akcii strany Hlas Petra Pellegriniho, ktorá už rozbehla anketu na internete.

„Na čo je tá akcia na internete? Čo to je? Referendum neviete vyvolať na základe nezmyselných hier na internete,” odpovedal líder Smeru. Neodmietol však, že by neskôr podpisy v uliciach skutočne zbierali spolu.

Referendum o testovaní

Ak by sa opozícii podarilo vyzbierať potrebných 350-tisíc hlasov, prezidentka Zuzana Čaputová by musela vyhlásiť referendum o predčasných voľbách. V takom prípade je možné, že by ľudia rozhodovali aj o ďalších témach.

„Nevylučujem, že súčasťou referendového hárku by boli aj iné otázky,” uviedol R. Fico.

Podrobnosti neuviedol, ale naznačil, že ľudia by sa mohli vyjadriť nielen k predčasným voľbám, ale aj k témam ako je celoplošné testovanie alebo očkovanie proti koronavírusu.

Vládna koalícia si však verí. Premiér Igor Matovič i minister obrany Jaroslav Naď už pri prvých opozičných zmienkach o referende uviedli, že predstavitelia bývalej vládnej garnitúry dostali strach, pretože im ide o krk.

“Faktom je, že vládu nepovalíte. Toto jediné by Vás zachránilo pred spravodlivosťou. Udržať si tam svoju mafiánsku ochranu. Ale nepodarí sa Vám to. Polícia má konečne voľné ruky,” uviedol J. Naď na Facebooku.

