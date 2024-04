12. apríl 2024 Rastislav Búgel Hokej Budú Slovensko na MS reprezentovať aj hráči z KHL? Boris Valábik prezradil VIAC Boris Valábik prezradil, aké má informácie o prípadnej účasti Slovákov hrajúcich v KHL na hokejových majstrovstvách sveta.

S blížiacimi sa hokejovými majstrovstvami sveta v susednom Česku sa stále vynára otázka prípadnej účasti hokejistov z ruskej KHL. Prezident SZĽH Miroslav Šatan nedávno vyhlásil, že sa o tejto téme rozhodne ešte počas apríla.

Bývalý obranca z NHL Boris Valábik však najnovšie v rozhovore pre tvnoviny.sk prezradil, aké má informácie.

Informácie zo zákulisia

„Všetci sú profesionáli. Tiež som zaregistroval to vyhlásenie Róberta Lantošiho a povedal som si, že by to nebolo dobré, keby to hráči takto vnímali. Ja však mám informácie, že väčšina hráčov kvôli tejto spoločenskej situácii tentoraz odmietla reprezentáciu,“ povedal Valábik.

Narážal tak na nedávne vyjadrenie hokejistu Lantošiho, ktorý v relácii Šport.sk Góly z bufetu povedal: „Toto nie je na nás, aby sme o tom rozhodli. Ak hráči z KHL na MS pôjdu, bude tam tlak na chalanov, ktorí hrajú v Európe, pretože sme v tíme s chalanmi, ktorí hrajú v Rusku. Ja osobne by som nechcel podstúpiť ten tlak, keby som bol v tíme a išli by tam aj oni. To nie je vôbec nič zlé voči nim. Tak sa rozhodli a tak to je. Tlak, ktorý by bol v Čechách zo strany médií či fanúšikov, by bol neúnosný.“

Nebude sa do toho miešať

Boris Valábik pokračoval. „Ostali tam dvaja, traja, ktorí by mali záujem reprezentovať. Bude to na rozhodnutí SZĽH, či pôjde cestou, že záleží na výkone, alebo či sa rozhodnú, že do toho nepôjdu. Do toho, či by mali ísť, alebo nemali, sa už miešať nebudem. Nie som v pozícii, aby som o tom rozhodoval, alebo vedel niečo zmeniť. Myslím si, že zväz sa už rozhodol, že tých hráčov jednoducho nepozve,“ uviedol.

