2. jún 2022 Správy Zo Slovenska Bývalý mafián Adamčo uspel na Európskom súde: Dostane TISÍCE eur Adamčo sa sťažoval na porušenie svojho práva prostredníctvom slovenských súdov, avšak neuspel. Obrátil sa preto na Európsky súd pre ľudské práva.

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) skonštatoval porušenie práv odsúdeného Branislava Adamča vo veci jeho odvolania proti rozhodnutiu súdu v občianskopráv­nej veci.

Vo svojom verdikte mu priznal 7 800 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 1 750 eur ako náhradu nákladov a výdavkov. Informoval o tom hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.

Oneskorené podanie odvolania

Hovorca pripomenul, že ESĽP posudzoval Adamčovu námietku v súvislosti s odmietnutím jeho odvolania zaslaného na súd prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

Adamčo v posledný deň lehoty na podanie odovzdal odvolanie do rúk orgánov väzenskej správy, tie ho však poslali poštou až na druhý deň. Príslušný súd odvolanie zamietol ako oneskorene podané.

Verdikt súdu

Adamčo sa na porušenie svojho práva sťažoval prostredníctvom slovenských súdov, avšak neuspel. Obrátil sa preto na ESĽP.

Európska súdna autorita vo svojom rozsudku neakceptovala námietky a neprijala argumentáciu SR týkajúcu sa oneskorenia podaného odvolania.

„ESĽP ďalej zdôraznil, že v dôsledku odmietnutia odvolania sťažovateľa v tomto prípade ako oneskorene podaného nedošlo k jeho preskúmaniu vo veci samej. To znamenalo zásah do práva sťažovateľa na prístup k súdu a nebol daný žiadny legitímny cieľ, ktorý by takéto odmietnutie mohol sledovať, najmä vzhľadom na skutočnosť, že sťažovateľ odovzdal odvolanie väzenským orgánom včas,“ dodal Bubla.

