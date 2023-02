Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Druhé kolo kompenzácií štartuje: Kto a ako môže požiadať o POMOC s cenami energií? Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok otvorilo dve výzvy na kompenzácie vysokých cien energií. Žiadateľom sľubuje menej byrokracie pri vybavovaní. 22. február 2023 Správy Zo Slovenska

Prvá z výziev je pre všetky hospodárske jednotky s vlastným identifikačným číslom organizácie a zmluvou s dodávateľom, druhá je určená pre vybrané subjekty verejnej správy. Na tlačovej konferencii o tom informoval dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman.

V rámci týchto výziev preplatí MH 80 % nákladov na elektrinu prekračujúcich 199 eur za megawatthodinu (MWh) a 99 eur za MWh plynu.

Do konca júna

Prvá výzva je pokračovaním kompenzácií pre firmy, kultúrne inštitúcie, športoviská alebo subjekty spadajúce pod samosprávy či cirkev z decembra minulého roka. MH vtedy preplácalo zvýšené náklady na energie za mesiace augusta a september.

Aktuálna výzva zatiaľ platí na prvý štvrťrok a žiadosti je možné podávať do konca júna. O jej ďalšom predĺžení rezort rozhodne podľa vývoja cien energií na trhu. Maximálna suma na kompenzáciu je do výšky 200.000 eur za mesiac, to znamená, že za prvý štvrťrok môže jedna firma dostať až 600.000 eur.

Menej byrokracie

Minister Hirman zdôraznil, že podanie žiadosti o kompenzácie sa oproti minulému roku zjednodušilo.

„Napríklad zásadná zmena je v tom, že žiadateľ si už nemusí sám vyplňovať údaje o množstve spotrebovanej energie a cene, pretože tieto údaje si náš systém stiahne automaticky,“ povedal Hirman. Predíde sa tak niektorým chybám pri vypĺňaní žiadosti a zrýchli sa tak celý proces vybavovania. Od podania žiadosti po odoslaní financií by podľa ministra nemal uplynúť viac ako týždeň.

Nájdete sa v zozname?

Druhá výzva je určená pre vybranú subjekty verejnej správy. „Sem spadajú subjekty určené štatistickým úradom,“ upozornil Hirman. Zoznam oprávnených prijímateľov pomoci je zverejnený aj na webovej stránke ministerstva. „Tí, ktorí sa tam nájdu, podávajú žiadosť na kompenzáciu cez ministerstvo hospodárstva,“ dodal Hirman.

Subjekty, ktoré dostávajú prostriedky zo štátneho rozpočtu a nie sú na zozname, by podľa ministra mali dostať kompenzácie priamo z ministerstva financií. Za školy, škôlky a školské zariadenia sumarizuje údaje ministerstvo školstva a peniaze dostanú po tom, čo rezort školstva poskytne tieto údaje MH. Táto výzva je platná na celý rok 2023 a bude uzavretá do februára 2024.

