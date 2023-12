18. december 2023 ELA Zo zahraničia Českom otriasa ŠOKUJÚCI prípad: Muž zastrelil muža a jeho 2-mesačnú dcérku, vrah je na ÚTEKU Česko je od minulého piatku na nohách. U našich susedov došlo k nepochopiteľnej dvojnásobnej vražde. Polícia stále hľadá vraha.

Ako dvojnásobnú vraždu kvalifikovali pražskí kriminalisti prípad v Klánovickom lese, ktorý sa stal v piatok 15. decembra popoludní. Vrah zastrelil 32-ročného muža a jeho len dvojmesačnú dcéru, informuje iDNES.cz.

Vrah zabil oboch

Podľa iDNES otec David vzal svoju malú dcérku Alenku do kočíka a vyrazil do lesa, len niekoľko sto metrov od domu. Vrah mu uštedril ranu do hlavy a do brucha. Zabil aj dieťa. Rodina bola bezproblémová.

Miestni sa do lesa, kde k dvojnásobnej vražde došlo, teraz boja chodiť. Nie je totiž jasné, či by vrah nemohol útočiť znovu a či malé dieťa zabil cielene alebo omylom pri streľbe. navyše, polícia vraha stále hľadá.

Po podozrivom polícia stále pátra, verejnosť požiadala o kamerové záznamy z áut.

Polícia je v teréne

„Objasnenie tejto dvojnásobnej vraždy je našou prioritou. Na prípade pracuje tím niekoľkých desiatok tých najskúsenejších kriminalistov, ktorí boli posilnení aj o kolegov z Úradu služby kriminálnej polície a vyšetrovania Policajného prezídia,“ informuje česká polícia na sociálnej sieti.

Zavraždený muž podľa Deníka.cz pochádzal z okresu Mělník a pred niekoľkými rokmi sa s rodinou presťahoval z Kralupska do pražských Klánovíc. Okrem dcéry mal s partnerkou aj staršieho syna.

Polícia zároveň chce podľa TN.cz v oblasti posilniť bezpečnosť, aby sa podobná udalosť neopakovala.

„Do Klánovíc sme vyslali policajné hliadky a kolegov na koňoch, ktorí na oblasť dohliadajú a zaisťujú tam bezpečnosť,“ dodali policajti.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk