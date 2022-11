Zdroj: Jaroslav Flegr Český biológ Jaroslav Flegr: Nový variant covidu OBCHÁDZA imunitu! Ako nás zasiahne? Český biológ Jaroslav Flegr sleduje, ako sa vyvíja situácia ohľadom koronavírusu v Európe. Čo nás podľa neho a ďalších odborníkov čaká? 26. november 2022 Magazín

26. november 2022 Magazín Český biológ Jaroslav Flegr: Nový variant covidu OBCHÁDZA imunitu! Ako nás zasiahne? Český biológ Jaroslav Flegr sleduje, ako sa vyvíja situácia ohľadom koronavírusu v Európe. Čo nás podľa neho a ďalších odborníkov čaká?

V Európe sa začali šíriť nové varianty covidu. Je to práve Nemecko, ktoré rieši BQ.1, BQ.1.1 a BF, pričom jeden z nich dostal prezývku pekelný pes. Na aktuálnu situáciu reagovali viacerí vedci, medzi nimi vystúpil verejne aj český biológ a vysokoškolský pedagóg Jaroslav Flegr.

Napriek tomu, že Flegr bol v minulosti skôr poslom zlých správ, nateraz prekvapil.

Koniec-zvonec?

„Už je to tu! Najnovší variant BQ.1.1 prevláda na mnohých miestach, ale vlna hospitalizácií sa tam nekoná. Je to prvý variant, ktorý v porovnaní s predošlými variantmi obchádza imunitu, a pritom nespôsobuje vlnu hospitalizácií. Tie predošlé posielali do nemocníc ľudí bez imunity. Koniec-zvonec?“ napísal na Twitter.

Ľudia sú v ohrození, odkázal mu Slovák

S Flegrovou zmenou v názore však niektorí odborníci nesúhlasia: „BQ.1.1. nespôso­buje vlnu hospitalizácií, pretože väčšina populácie už má hybridnú imunitu (očkovanie plus prekonanie ochorenia). Neobchádza teda imunitu úplne. Na imunitne naivných myšiach je rovnako nebezpečný. To znamená, že nezaočkovaní a nezotavení ľudia sú v rovnakom ohrození,“ oponoval mu na Twitteri slovenský vedec, biochemik a imunológ Vladimír Leksa.

Epidemiológ Roman Prymula v programe Nový deň na CNN Prima NEWS zase uviedol, že všetky tri varianty sú na báze omikronu a osobne si nemyslí, že bude pekelný pes „dramaticky závažný.“

Vývoj je priaznivý, ale…

Jednoznačné svetlo na konci tunela nevidí ani český bývalý minister zdravotníctva Roman Prymula. „Ja si myslím, že je predčasné hovoriť, že je koniec. Nepochybne je ten vývoj priaznivý. Ale či to znamená úplný koniec, to by som si netrúfol povedať,“ uviedol pre český portál Novinky, a prirovnal Flegrove úvahy k „vešteniu z krištáľovej gule“.

Ako to vyzerá na Slovensku?

Za 25. december evidujeme tri úmrtia na Covid-19, pričom z vykonaných 651 laboratórnych testov bolo 111 pozitívnych. V nemocniciach evidujeme 302 hospitalizácii s ochorením COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

