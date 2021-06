Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Chcete darovať krv? Očkovaní darcovia či pendleri musia splniť tieto PODMIENKY! Darovanie krvi je možné aj v čase pandémie koronavírusu. Aké podmienky platia pre očkovaných darcov, pendlerov či dovolenkárov? 13. jún 2021 ts Správy

Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy. Nemocnice potrebujú krv aj v čase pandémie a to, že ste covid prekonali alebo vás proti nemu zaočkovali, nie je pri darovaní krvi žiadnou prekážkou. Stačí splniť niekoľko podmienok a môžete ďalej pomáhať zachraňovať životy.

Zaočkovaní darcovia

Ak ste po očkovaní proti koronavírusu, s darovaním krvi budete musieť niekoľko dní počať. Informuje o tom Národná transfúzna služba (NTS) SR na svojom webe.

Po očkovaní proti ochoreniu COVID-19, môžete znovu darovať krv najskôr 14 dní po aplikácii každej očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi) a najskôr 28 dní po aplikácii každej očkovacej dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson).

„Po darovaní krvi je možné absolvovať očkovanie za 24 hodín, ak nie sú žiadne ťažkosti súvisiace s odberom krvi,“ informuje NTS.

Pendleri a dovolenkári

Letná dovolenková sezóna je za rohom, viaceré exotické krajiny sa otvárajú svetu, a tak je jasné, že sa Slováci húfne vyberú do teplých krajín. Ak ste darcom krvi, mali by ste myslieť na to, že ak navštívite mimoeurópsku krajinu, znovu môžete darovať krv 28 dní po opustení krajiny. Ak budete dovolenkovať v európskej krajine, znovu môžete darovať krv 14 dní po opustení krajiny. Samozrejme, domov sa musíte vrátiť zdravý.

Prísne pravidlá platia aj pre darcov – pendlerov, ktorí pracujú v zahraničí alebo bývajú v zahraničí a denne prechádzajú cez slovenské hranice. Tí sú, žiaľ, vyradení z darovania krvi a jej zložiek. „Výnimku z vyradenia má darca 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA vakcínou, 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou, 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou, ak bola 1. dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19,“ upozorňuje NTS.

Výnimku z vyradenia má aj darca s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období nie pred viac ako 180 dňami.

Po covide, či kontakte s chorým

V prípade, že ste boli v styku s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe, znovu môžete darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom. Platí to aj pre kontakt s človekom, ktorý pricestoval v priebehu posledných 14 dní zo zahraničia, hoci nebol chorý.

Prekážkou v darovaní krvi nie je ani prekonanie koronavírusu. Po kontrolnom teste však musíte počkať ešte 14 dní a po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby) môžete opäť darovať krv. Bez kontrolného testu môžete znovu darovať krv až po 28 dňoch po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a liečby). To isté platí aj v prípade, že darca prekonal bezpríznakové ochorenie COVID-19.

Ako to chodí?

NTS pripomína, že darcovia krvi majú naďalej možnosť objednať sa na odber krvi na určitý dátum a čas a budú pri odbere v danom čase uprednostnení.

„Darca ktorý príde darovať krv na niektoré z našich pracovísk, môže vstúpiť len s ochranným rúškom na tvári alebo jeho náhradou. Pri vstupe bude darcovi odmeraná teplota a darca bude požiadaný, aby si vydezinfikoval ruky,“ informuje NTS.

Potom si od zdravotníka zoberiete hárok s otázkami týkajúcimi sa anamnézy súvisiacej s chorobou COVID-19. Keď prejdete „vstupnou kontrolou“, môžete sa zaregistrovať a pokračovať v bežnom postupe pri darovaní krvi.

