Chodci si zelené PREDNÉ brzdové svetlo pochvaľovali: Stane sa POVINNOU výbavou?

Počas minulého roka na cestách prebiehal test slovenského vynálezu – predného brzdového svetla. Tento doplnok však môžete na autách vídať aj dnes.

Veľký test prebiehal napríklad v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Predné brzdové svetlo zelenej farby bolo namontované na 500 áut. Ako informoval portál spravy.rtvs.sk, okrem osobných áut ho mali nainštalované aj autobusy.

Spokojní chodci

Slovenský vynález si kladie za ciel zvýšiť bezpečnosť chodcov. Zelené svetlo na prednej časti auta im dá vedieť, že auto prichádzajúce k priechodu pre chodcov začalo brzdiť.

„Z bežného používania sme zaznamenali pozitívne skúsenosti vodičov, ktorí tento prvok hodnotia ako prínosný z hľadiska bezpečnosti,“ povedala pre server hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

Z dotazníku spokojnosti vyplynulo, že novinku si pochvaľovali hlavne chodci vo veku nad 60 rokov.

„Osemdesiaťšesť percent nám potvrdilo, že predné brzdové svetlo im pomáhalo identifikovať, že vozidlo brzdí. Povedali, že zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky,“ uviedol dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite Miloš Poliak.

Čo sa nepáčilo vodičom?

S predným brzdovým svetlom bolo spokojných aj 80 percento vodičov. Mali však aj výhrady. Nepáčilo sa im napríklad do, že zelený pásik sa rozsvieti už v momente, keď len jemne pribrzdili, no nechceli úplne zastaviť.

Aj tieto údaje pomôžu vynález zdokonaliť. Rovnako nie je konečný ani vzhľad samotného brzdového svetla. Ten by si mohli upravovať jednotliví výrobcovia áut.

Niektorí vodiči sa rozhodli si zelené svetlo ponechať aj po skončené testovacej fázy. Odborník tvrdí, že predné brzdové svetlo má zelenú. „Tieto povolenia, kým nebude schválená legislatíva v celej EU, sa budú predlžovať. Každý z prevádzkovateľov vozidla dostane ďalšie povolenie na ďalšie obdobie. Tiež je plán do roku 2024,“ dodal Miloš Poliak.

Už do konca tohto roka by sme sa mali dozvedieť, či sa slovenský vynález rozšíri do celej Európy.

