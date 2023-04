10 Galéria Zdroj: pixabay.com Chorvátsko hlási ENORMNÝ nárast cien: Koľko zaplatí rodina za týždennú dovolenku? S lacnou dovolenku v Chorvátsku už nerátajte. Ceny len za ubytovanie išli, oproti minulému roku, hore v priemere o 15 percent. 18. apríl 2023 Magazín Cestovanie

18. apríl 2023 Magazín Cestovanie Chorvátsko hlási ENORMNÝ nárast cien: Koľko zaplatí rodina za týždennú dovolenku? S lacnou dovolenku v Chorvátsku už nerátajte. Ceny len za ubytovanie išli, oproti minulému roku, hore v priemere o 15 percent.

Chorvátsko zrejme čaká rekordná sezóna, a to nielen z pohľadu prílevu dovolenkárov, ale aj vysokých cien. Tie sú v priemere vyššie o 15 percent.

Podľa najnovších prepočtov denníka Slobodna Dalmacija, bude pobyt pri Jadrane pre mnohých nedosiahnuteľný.

Vo vyhľadávaných lokalitách vyjde štvorčlennú rodinu týždenná dovolenka pri mori minimálne tisíc eur.

Jeden plat za dovolenku

„Ukazuje sa, že tisíc eur alebo priemerný chorvátsky plat je minimum, ktoré by mala štvorčlenná rodina minúť na sedemdňovú dovolenku. Z tejto sumy by zaplatili za ubytovanie okolo 600 eur, pokryli náklady na pohonné hmoty či lístky na autobus a ešte by im zostalo na kávu či zmrzlinu. Mohli by si vziať jedlo so sebou a pripraviť ho doma. Je však možné, aby ľudia s priemernými príjmami ušetrili tých tisíc eur?“ pýta sa chorvátsky denník.

Drahý bude aj výlet na pizzu do reštaurácie. Za jedlo rodičia s deťmi zaplatia okolo päťdesiat eur.

Prečo je to tak? Ako vysvetľuje Slobodna Dalmacija, Chorvátsko bojuje s rovnakým problémom ako zvyšok sveta – s infláciou. Ceny rastú, no platy nie.

Kedy, kde a za čo ešte zaplatia dovolenkári najviac? Článok pokračuje na druhej strane.

10 Galéria

Zdroj: TASR

Zdroj: Dnes24.sk