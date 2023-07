Chorvátsko zasiahlo ďalšie ZEMETRASENIE: Ľudia počuli silný RACHOT

Počas posledného júlového dňa v Chorvátsku zaznamenali ďalšie zemetrasenie. Informoval o tom portál Dnevnik.hr.

Pôvodné správy hovorili o sile 2,6 Richterovej stupnice, neskôr údaj znížili na 2,5 stupňa.

Epicentrum zemetrasenia bolo v okolí mesta Metković, ktoré sa nachádza iba niekoľko kilometrov od hraníc s Bosnou a Hercegovinou.

Svedkovia z mesta Štedrica hovoria, že počuli silný rachot. V Meste Ston bolo cítiť mierne chvenie. Otrasy zaznamenali aj v obľúbenom letovisku Klek.

Foto: ilustračné

