7. september 2020 Zo zahraničia Chovancova manželka priznala duševné choroby, podľa advokátky je Belgicko krajinou opíc

Prípad smrti Slováka Jozefa Chovanca zaujímal belgické médiá aj cez uplynulý víkend.

Zdroj: TASR/AP

Flámska televízna stanica VRT si všimla nedeľňajšiu pietnu akciu na pamiatku J. Chovanca, ktorú zorganizovala slovenská komunita na Schumanovom námestí v Bruseli.

Denníky De Morgen a Het Laatste Niews v sobotu pripomenuli naštrbené psychické zdravie J. Chovanca a snahu advokátky jeho manželky vymeniť vyšetrujúcu sudkyňu a dostať súčasný súdny spor mimo mesta Charleroi.

De Morgen v ďalšom rozsiahlom publicistickom materiáli uviedol vyjadrenie Henriety Chovancovej, vdovy po zosnulom Slovákovi, ktoré odznelo pred Výborom P, čiže Stálym výborom na monitorovanie činnosti polície.

Duševné choroby

Podľa jej výpovede bol J. Chovanec v decembri 2016 veľmi vystresovaný, mal afektívne poruchy typické pre schizofréniu. Uviedla, že jej manžel po konzultácii s psychiatrom po celé mesiace užíval lieky vzťahujúce sa na dosť široké spektrum duševných chorôb.

Tie vysadil v marci alebo apríli 2017, lebo bol po nich otupený, nič ho nezaujímalo, len veľa spal, po fyzickej stránke bol v poriadku, nie však po psychickej. Priznala tiež, že si nie je istá, či išiel na kontrolu, ktorú mal mať v septembri 2017.

De Morgen upozornil aj na jej výpoveď pred Výborom P, podľa ktorej keď videla manžela ležať v nemocnici, kde ho previezli po incidente s políciou na letisku v Charleroi v noci z 23. na 24. septembra, mal napuchnutú jednu ruku, zlomený prst na ľavej ruke a zlomenú pätu.

Denník Het Laatste Nieuws v sobotu priniesol celostránkový rozhovor s advokátkou Henriety Chovancovej. Ann Van de Steenová pre flámsky denník potvrdila to, o čom sa už vo štvrtok (3.9.) vyjadrila pre tlačovú agentúru Belga. Že sa snaží dosiahnuť, aby sa súdny prípad presunul mimo Charleroi a že by mal byť odňatý doterajšej vyšetrovacej sudkyni.

Van de Steenová považuje za šokujúce stredajšie oznámenie generálnej prokuratúry v Monse, podľa ktorého neexistuje žiaden dôkaz, že by zákrok letiskovej polície v Charleroi zapríčinil smrť Jozefa Chovanca.

Krajina na úrovni opíc

„Mám z toho zlý pocit. Zábery z cely šokovali všetkých. Všetkých okrem generálnej prokuratúry,“ uviedla advokátka s 34-ročnou praxou pre Het Laatste Nieuws. Priznala, že má veľkú dôveru v belgickú justíciu, no po vyjadrení prokuratúry z mesta Mons jej Belgicko pripadá ako „krajina na úrovni opíc“.

Právna zástupkyňa Chovancovej rodiny priznala, že má pocit, ako keby sa prokuratúra snažila chrániť políciu, ktorej príslušníci sa dopustili hrubého správania.

Upozornila, že netvrdí, že za smrť slovenského občana sú vinní policajti, zároveň však zdôraznila, že ich vinu naznačuje veľa vecí. Aj to, že celou svojou váhou sedeli na Chovancovi okolo štvrťhodiny, zatiaľ čo on so spútanými nohami a rukami ležal na bruchu a s hlavou zamotanou v deke.

„Len hlupák nepochopí, že by to mohlo prispieť k jeho úmrtiu,“ odkázala advokátka. V rozhovore pre Belga uviedla, že súd nariadil vykonať niekoľko znaleckých posudkov vrátane pitvy, patologického vyšetrenia a toxikologických rozborov, ktoré však nevyvrátili podozrenie, že príčinou smrti bolo stlačenie hrudníka.

A upozornila, že celý prípad mal byť uzavretý v januári tohto roku bez toho, aby vyšetrujúca sudkyňa vzniesla akékoľvek obvinenie voči polícii.

Vafle, čokolád, Chovanec

Van de Steenová upozornila, že advokátska kancelária, v ktorej pracuje, mala desiatky telefonátov takmer z celého sveta, od New Yorku až Južnú Kóreu.

„Nie je to práve reklama pre našu krajinu. Boli sme známi pre vafle a čokoládu a teraz už aj prípadom smrti Jozefa Chovanca,“ opísala situáciu.

Vyjadrila presvedčenie, že celý súdny prípad bude možné dôkladne vyšetriť, len ak sa podarí dosiahnuť, že prípad bude odňatý orgánom v Charleroi v regióne Valónsko a presunutý do flámskej časti Belgicka. To by si však vyžadovalo súhlas ministerstva spravodlivosti.