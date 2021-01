19. január 2021 Milan Hanzel Magazín Cibulková v prvej línii: Protekčnú vakcínu si odrobila na mobilnom odberovom mieste! FOTO

Splnila, čo sľúbila! Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková vyvolala rozruch kvôli tomu, že sa nechala spoločne s manželom prednostne zaočkovať. Teraz pomáha zdravotníkom.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Po prevalení sa z toho stala kauza, ktorá mala dohru nielen v nemocnici, kde sa manželia zaočkovali, ale aj na vyšších miestach. Neskôr Dominika prisľúbila, že sa zapojí k dobrovoľníkom a pomôže v prvej línii.

Pri testovaní

Niekdajšia špičková svetová hráčka „napochodovala“ skoro ráno do Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, kde dostala za úlohu pomáhať pri odberoch. Jej úlohou bola administratívna práca, presnejšie mala na starosti zapisovanie ľudí, ktorí prišli na testovanie. „Prijala som výzvu ministerstva zdravotníctva a aspoň takto podporila zdravotníkov. Som rada, že tu môžem byť, a že tu budem za niečo stáť,“ prezradila novinárom v priestoroch nemocnice Cibulková.

„Mám v pláne byť od rána siedmej do dvanástej. Je priorita tu byť, ale mojou prioritou číslo jedna je môj sedemmesačný syn, ktorý ma tiež potrebuje,“ povedala Cibulková, ktorá nemá problém pomôcť aj po iné dni.

Manžel chýbal

Ako vysvitlo, nielen Cibulková bola prednostne na očkovaní, ale aj jej manžel Michal Navara. Ten však nebol s ňou v prvej línii. „Manžel vždy rád pomôže a zostal doma so synom, o ktorého sa teraz stará. A myslím si, že hlavná som ja a kvôli mne sa to všetko spustilo,“ reagovala Cibulková, ktorá by mala dostať druhá dávku vakcíny do troch týždňoch.

Okolo nežiadúcich účinkov očkovania proti COVID-19 sa vedú rozsiahle diskusie. Otázka na túto tému smerovala aj ku Cibulkovej. „Nemala som žiadne. Jediné, čo bolo, tak som mala deň, dva stuhnutý sval v mieste pichu,“ poznamenala.

Zdroj: Dnes24.sk