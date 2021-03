Zdroj: Instagram.com/petrludwig , pixabay.com Čínska alebo ruská vakcína? Sme v strašnej situácii, hovorí popredný český vedec Dátový vedec a koordinátor expertnej skupiny Covid-Czechia Petr Ludwig sa verejne vyjadril k očkovaniu. Jeho názor možno niekoho prekvapí. 11. marec 2021 Zo zahraničia

11. marec 2021 Zo zahraničia Čínska alebo ruská vakcína? Sme v strašnej situácii, hovorí popredný český vedec Dátový vedec a koordinátor expertnej skupiny Covid-Czechia Petr Ludwig sa verejne vyjadril k očkovaniu. Jeho názor možno niekoho prekvapí.

„Česká republika je na prvom mieste v počte mŕtvych na milión obyvateľov na svete. Záchrana životov by mala byť podľa mňa prioritou,“ otvoril nedávno vedec svojím statusom tému, ktorá nielen v Čechách, ale aj na Slovensku prináša rôzne reakcie. Petr Ludwig vidí prínos ako v čínskej vakcíne Sinopharmom, tak aj v ruskej vakcíne Sputnik V.

U šejka sa očkujú čínskou vakcínou

„Sinopharmom sa očkuje v UAE (Spojených arabských emirátoch – pozn.red.), má ho už niekoľko miliónov ľudí vrátane dubajského šejka. Túto vakcínu majú všetci moji známi, z toho niekoľko lekárov z USA a je to vakcína, na ktorú o pár týždňov budem mať nárok. A ten nárok s najväčšou pravdepodobnosťou využijem.“

Čínsku a ruskú vakcínu mali preveriť roky

Sputnik V má dokončenú 3. fázu a výsledok je publikovaný podľa slov tamojšieho vedca v odbornom lekárskom časopise The Lancet. „Za mňa viac verím Sinopharmu, ale to je skôr subjektívny pocit. Obe majú ale starý mnohými rokmi overený dizajn, nie je to nič nové v porovnaní s mRNA vakcínami ako je Pfizer. Riziko teda v technológii vakcín nie je,“ myslí si Ludwig.

„Riziko vedľajších účinkov a riziká spojené s COVIDOM sú jednoducho neporovnateľné. Čokoľvek je lepšie ako nič. A sme v tak strašnej situácii, že musíme konať,“ ukončuje svoj pohľad na danú problematiku.