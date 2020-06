18. jún 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Čo sa to deje v Bostone? Chára bude po novom sedávať na tribúne!

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára možno neodohrá za Boston všetky zápasy v skupine o nasadenie do play-off.

Zdroj: instagram

Tréner Bruce Cassidy naznačil, že po reštarte NHL dopraje niektorým starším hráčom počas miniturnaja voľno.

Nebude v tom sám

Okrem 43-ročného kapitána by mohol v niektorých dueloch miniturnaja pauzovať a pred ostrými zápasmi play-off si oddýchnuť aj jeden z lídrov útoku – 34-ročný center Patrice Bergeron.

„Určite by sme mohli nechať oddychovať skúsenejších hráčov,“ uviedol Cassidy v rozhovore pre NBC Sports.

„Potrebujú naši veteráni odohrať všetky tri zápasy, aby sa dostali do top formy? Aj keby to potrebovali, majú riskovať, že sa pred play-off zrania? A máme množstvo ďalších otázok. Myslím si, že každý tím v skupine k tomu bude pristupovať podobne a bude sa snažiť mať zdravé a čo najlepšie pripravené mužstvo na štart play-off.“

Šanca pre Haláka

Naopak, v skupine o nasadenie by mohol dostať viac priestoru v bránke „medveďov“ Slovák Jaroslav Halák. Pred play-off je jasnou tímovou jednotkou Fín Tuukka Rask, tréneri ho však pred zápasmi vyraďovačky nebudú chcieť zbytočne preťažiť. V skupine sa tak núka šanca na viac štartov Halákovi. „Tuukka je naša opora. Halákovi veľmi veríme, no Tuukka je brankár na play-off a bude štartovať v prvom zápase 1. kola, ak sa dovtedy nič nezmení,“ dodal Cassidy.

Sú prví, ale…

Bruins získali Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti, napriek tomu môžu klesnúť v nasadení do play-off až na štvrtú priečku. Prvé štyri tímy vo Východnej i Západnej konferencii majú na základe percentuálneho bodového zisku istý priamy postup do 1. kola, no predtým medzi sebou odohrajú miniturnaj a ten rozhodne o ich nasadení. Boston si v skupine zmeria sily s ďalšími tromi najlepšími tímami z východu – Tampou Bay, Washingtonom a Philadelphiou.

„Či chceme vyhrať všetky tri zápasy? Samozrejme, v perfektnom svete áno,“ povedal Cassidy. „Myslím si však, že tímy budú skladať na každý zápas inú zostavu, budú k tomu pristupovať ako v predsezónnych prípravných stretnutiach. Ale ak naši veteráni budú chcieť odohrať každý zápas, nebudem im v tom brániť. Sú to ich telá, oni ich poznajú najlepšie. V záverečnom zápase v tretej tretine si potom radšej zavrieme oči a budeme dúfať, že sa nikto nezraní.“