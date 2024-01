16. január 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Deti ohrozuje NEBEZPEČNÁ infekcia! Suchý zápal pľúc sa objavil už aj na SLOVENSKU Hoci nebezpečné ochorenie, ktoré straší rodičov, preniklo aj na Slovensko, lekári upozorňujú, že nie je dôvod na paniku.

Po celom svete sa šíri infekcia, ktorá spôsobuje takzvaný suchý zápal pľúc. Ako informoval portál spravy.rtvs.sk, na Slovensku bol od začiatku chrípkovej sezóny laboratórne potvrdený zatiaľ iba jeden prípad. Potvrdil to Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Aké sú príznaky?

Medzi prvotné príznaky ochorenia, ktorého nástup je postupný, patrí napríklad bolesť na hrudníku, únava či kašeľ. Zaujímavé je, že na rozdiel od ostatných zápalov pľúc, v tomto prípade pacienti nezvyknú dostať vysokú horúčku.

„Nástup je veľmi pomalý, trvá sedem až desať dní. Kašeľ je väčšinou suchý , dráždivý a niekedy aj v noci taký intenzívny, záchvatový. Zatiaľ našťastie u takto malých detí sme takéto zápaly pľúc u nás nemali,“ povedal pre server všeobecný lekár pre deti Martin Matejka.

Dôležité je, aby doktor ochorenie správne diagnostikoval. Na tento zápal pľúc totiž zaberá len špecifický druh antibiotík. „Lekári sú oboznámení s tým, ako napríklad viesť už začiatočnú antibiotickú liečbu, keď majú podozrenie na takýto zápal, aby liečba zabrala,“ uviedol pneumológ Štefan Laššán.

Lekári upokojujú rodičov

Suchý zápal pľúc sa počas novembra dostal do Európy z Číny. Postupne hlásili nárast prípadov viaceré krajiny, medzi nimi napríklad Francúzsko, Holandsko či Česko.

„Komplikácie nastávajú vo veľmi malom percente prípadov. Keď máme respiračnú sezónu, tak vieme, že úplná väčšina pacientov v detskom veku bude liečená ambulantne,“ povedal českej televízii infektológ Milan Trojánek, podľa ktorého „Iba pri malom percente sa objaví napríklad zápal pľúc alebo komplikovaný zápal pľúc, pre ktorý by muselo dieťa skončiť v nemocnici.“

„Boli to infekcie, ktoré nemali tendenciu ohroziť väčšinu detí na živote. Iste, že keby sa neliečili, tak by mohli viesť k nejakej vážnejšej poruche zdravia, ale to sme celkom nezaznamenali,“ povedal pre spravy.rtvs.sk Laššán.

Aj v tomto prípade treba dbať na prevenciu.

Tá je rovnaká ako aj u iných respiračných ochorení. Netreba teda zabúdať na dodržiavanie odstupov, umývanie rúk a prípadne aj nosenie rúšok.

