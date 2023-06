Zdroj: pixabay.com Deti sa začnú knísať a meniť na ľudské trosky: Záhadná choroba im POŽIERA mozog! V Afrike sa šíri choroba, ktorá požiera mozog a vyberá si len deti. Lekári nevedia s istotou povedať, ako sa prenáša. 10. jún 2023 Magazín

Afrikou sa šíri neznáma choroba, ktorá postupne mení tamojšie deti len na akési prázdne ľudské schránky bez energie a vlastného úsudku. Informuje o tom MF DNES od svojho spravodajca. Prvýkrát bolo ochorenie zaznamenané v 60. rokoch minulého storočia a stále je pre lekárov veľkou neznámou.

Priviazaná z lásky

„Nancy je väčšinou počas celého dňa priviazaná lanom k stromu pri dome, kde býva s rodičmi a súrodencami. V horúcom dni si poleží na udusenej prašnej zemi. Jej svet je to, čo jej dovolí lano. Ale nie je to týranie, je priviazaná z lásky,“ opisuje spravodajca. Ak by dievčatko nepriväzovali, ľahko by sa stratilo, utopilo v rieke alebo napríklad popálilo. „Aj mňa bolí, keď takto priväzujem vlastnú dcéru, ale nemáme inú možnosť,“ vraví jej matka.

Syndróm prikyvovania

„Je to nevysvetliteľný neurologický stav, ktorý je charakterizovaný epizódami opakovaného prikyvovania hlavy, často sprevádzaný inou aktivitou podobnou záchvatom, ako sú napríklad kŕče,“ píše Global Health.

Tamojšie výskumy potvrdili zmenšovanie dôležitého orgánu v ľudskom tele. Ochorenie napáda mozog, vyberá si len deti.

„Kým sa to stalo, hovoril a hral sa. Teraz už nehovorí, len natiahne ruku, keď má hlad,“ opísal otec ďalšieho miestneho chlapca.

Čo to spôsobuje?

Zdá sa, že nebezpečné ochorenie je spôsobené reakciou imunitného systému na parazitického červa, informuje o tom odborný časopis Science Translational Medicine. No úplne prvé výskumy boli pripisované niečomu inému. „Mysleli sme si, že to môže súvisieť s toxínmi, chemikáliami v životnom prostredí alebo nedostatkom výživy,“ opisuje Avi Nath, autor štúdie o tejto záhadnej chorobe.

Iní vidia za spúšťačom choroby muchu z rodu simulium. Nebezpečný hmyz prenáša ochorenie známe pod názvom riečna slepota.

Tak či onak, odhaduje sa, že syndróm prikyvovania už zasiahol okolo 400-tisíc tamojších detí.

