Zdroj: TASR/AP Do Česka po novom stačí antigénový test, ruší sa aj povinná karanténa po príchode Na českej ‚cestovateľskej mape‘ sme po novom oranžoví! To znamená, že z okolitých štátov nás Česi ako jediných zaradili medzi krajiny so stredným rizikom nákazy. 10. máj 2021 Zo zahraničia Cestovanie

Cestovanie do Českej republiky je od pondelka jednoduchšie. Na vstup do krajiny stačí Slovákom antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo PCR test nie starší ako 72 hodín.

Povinná karanténa po príchode sa ruší. Naďalej je potrebné vyplniť príjazdový formulár. Po dobu 14 dní od príchodu do Česka treba všade okrem domova nosiť respirátor, a to i vo vonkajších priestoroch. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) o tom informovalo na svojej stránke.

„Na českej ‚cestovateľskej mape‘ sme po novom oranžoví, to znamená, že z okolitých štátov nás Česi ako jediných zaradili medzi krajiny so stredným rizikom nákazy,“ zdôvodnil zmeny štátny tajomník MZVEZ Martin Klus. Príjazdový formulár treba vyplniť ešte pred vstupom do krajiny, poslať ho príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.

Klus verí, že situácia sa bude naďalej zlepšovať. „Veľmi si želám, aby sa tento trend udržal a už čoskoro sme mohli priniesť ďalšie dobré správy o tom, ako sa s Českom, ale aj ďalšími susedmi, Slovensko otvára. Situácia sa naďalej zlepšuje, a tak verím, že v druhej polovici mája uvoľníme viaceré opatrenia. Stále však platí memento z minulého leta, a teda že obozretnosť je na mieste,“ poznamenal na sociálnej sieti.

