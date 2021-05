Plánujete dovolenku v Chorvátsku? K moru vás môžu PUSTIŤ aj bez testu a karantény!

Momentálne je situácia ohľadom šírenia koronavírusu v každej oblasti iná. Aj tak však Chorváti zrejme nebudú sprísňovať vstup do krajiny a postačiť by mal len negatívny antigénový test.

Chorváti sa všemožne snažia, aby sa turisti dostali do krajiny bez zbytočných komplikácii, medzi ktoré patrí napríklad karanténa. „Tí, čo pricestujú na územie Chorvátska zo Schengenu alebo z krajiny EÚ a zdržia sa len desať dní, bude im stačiť preukázať sa negatívnym antigénovým testom,“ píše český portál tn.cz

Naviac by bolo len to, že by sa podrobili ďalšiemu testovaniu pri príjazde. „Či to bude fungovať, záleží len na krajinách, do ktorých sa turisti vrátia,“ vyhlásil chorvátsky minister vnútra Davor Božinović.