31. január 2021 Správy Do Pellegriniho sa pustilo ministerstvo aj známa herečka: Mal klamať v závažnej veci

Po výroku o vakcinačnej kampani sa na expremiéra Petra Pellegriniho spustila vlna kritiky. Tá prišla priamo od reozortu zdravotníctva, ale aj od herečky, ktorá je súčasťou kampane.

Zdroj: TASR

AKTUALIZOVANÉ: Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini sa ospravedlňuje všetkým, ktorí jeho kritiku spustenia vakcinačnej kampane pochopili ako útok. Ako uvádza, váži si každého, ktorý či už priamo v nemocniciach, vakcinačných centrách, alebo prostredníctvom osvety sa zapája do boja s koronavírusom. Podľa jeho slov nemal úplný prehľad, kto všetko v kampani účinkuje a navyše mal mylnú informáciu, že dostali honorár a boli prednostne očkovaní. Zároveň je presvedčený, že úspešnému očkovaniu nepomôžu svojou podporou len známe tváre z kultúrneho či športového života, za čo im treba poďakovať, ale hlavne odborné vysvetľovanie zdravotných aspektov vakcíny, tak aby sa rozptýlili obavy u ľudí sa nechať zaočkovať.

Ministerstvo zdravotníctva sa dôrazne ohradzuje voči dezinformáciám o vakcinačnej kampani Vakcína je sloboda, ktoré dnes zazneli v relácii O 5 Minút 12 na RTVS z úst poslanca NR SR Petra Pellegriniho. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

„Pán Pellegrini svojimi výrokmi navodzoval dojem, že osobnosti sú v kampani pre peniaze a za prednostné očkovanie. Ani jedno z toho nie je pravda. Do kampane Vakcína je sloboda sa zapojili všetci jej podporovatelia nezištne a zaočkovaní budú štandardne podľa poradia, ako všetci občania Slovenska,“ ozrejmuje v stanovisku rezort zdravotníctva.

Tvárami kampane sú známe osobnosti z rôznych oblastí. Okrem prezidentky Zuzany Čaputovej či profesora Vladimíra Krčméryho sa do nej zapojila aj herečka Kamila Magálová. Aj ona reagovala na Pellegriniho vyjadrenia, ktoré sa jej vraj nepríjemne dotkli.

„Dnes som si na RTVS vypočula slová p. Pellegriniho, ktorý sa obul do očkovacej kampane Vakcína je sloboda, do ktorej aj mňa oslovili. Neváhala som ani chvíľu, lebo zaočkovať sa určite chcem. Tým pádom som dala svoje rozhodnutie aj verejne najavo. Pellegrini nás nazval "hviezdičkami“, čo pri mojom veku je dosť smiešne a trocha aj za čiarou. Zrejme ma dávno nevidel, keďže v operetách neúčinkujem. Ale čo ma najviac pobúrilo, bolo to, keď tvrdil, že vraj sme za to dostali honorár a boli prednostne zaočkovaní. Je to klamstvo, všetci sme to robili bez nároku za honorár, zaočkovaná tiež nie som, počkám si, kým príde na mňa rad, " odkázala Petrovi Pellegrinimu i verejnosti Magálová.

Podľa ministerstva všetky osobnosti, ktoré sa zúčastňujú na kampani, tak robia z presvedčenia a bez nároku na honorár a neboli očkované prednostne. „Okrem prezidentky a zdravotníkov, nikto zo zúčastnených ešte nebol očkovaný a poctivo čakajú, kým sa dostanú na rad,“ dodáva rezort.

