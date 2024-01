31. január 2024 Rastislav Búgel Cestovanie Vlakom až do Chorvátska? RegioJet spoje ZRUŠIL, ďalší dopravca spustil PREDPREDAJ lístkov Ak vás zamrzelo, že RegioJet zrušil vlakové spojenie do Chorvátska, nemusíte smútiť. Aj tento rok sa môžete dostať vlakom až do Splitu.

Zdroj: ZSSK

RegioJet po štyroch rokoch prevádzky stopol obľúbené vlaky, ktoré jazdili medzi Českom a Chorvátskom, a ktoré hojne využívali aj Slováci.

Spojenie s Jadranom na trase Praha – Rijeka, ktoré malo zastávku aj v Bratislave, tak definitívne končí.

„Vlak do Chorvátska tento rok jazdiť nebude. Táto linka bola jednou z najdlhších v Európe, prechádzala mnohými štátmi a vďaka výlukám niesla riziká oneskorenia. Preto sme sa rozhodli presmerovať kapacitu vlakov na iné spojenie, konkrétne z Prahy na Ukrajinu,“ povedala pred časom hovorkyňa RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová pre TN.cz.

Vlakom sa k moru aj tak dostanete!

Prišli však dobré správy. Slováci sa predsa len budú môcť dostať k Jadranu vlakom. Keď linku nechce RegioJet, príležitosť využil štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Ten bude v spolupráci s rakúskym dopravcom ÖBB vypravovať vlaky do Splitu aj naďalej.

„Zatiaľ čo iné železničné spoločnosti končia svoje spojenia do Chorvátska, ZSSK ostáva verná svojim cestujúcim. Aj v tomto roku ponúkame s našou spoločnosťou cestu do Chorvátska, a to už po štvrtýkrát. Naša linka z Bratislavy do Splitu sa teší veľkej obľube, čo potvrdzujú rekordné čísla z minulého roka, kedy sme prepravili až 19-tisíc cestujúcich. Tento úspech plánujeme zopakovať aj v aktuálnom roku,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Trikrát týždenne

V tomto roku budú vlaky jazdiť počas šiestich mesiacov od 3. mája do 5. októbra. Využiť ich budete môcť trikrát týždenne.

Z Bratislavy budú vyrážať každú stredu, piatok a nedeľu o 15:26 hodine a zo Splitu zas každý pondelok, štvrtok a v sobotu o 17:29 hodine.

„Tentokrát bude vlak začínať v stanici Bratislava-Nové Mesto a pôjde do Rakúska cez Petržalku. Autovozne sa kvôli uzávere trate cez Marchegg budú pripájať až vo Viedni. Železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite lokalizované priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí na jednotlivé chorvátske ostrovy,“ informoval dopravca.

Koľko to bude stáť?

Vypravovať budú tzv. EuroNight vlak. Ten sa bude skladať z moderného klimatizovaného kupé vozňa na sedenie, z klimatizovaných lôžkových vozňov a ležadlového vozňa.

V cene cestovného lístka v lôžkovom vozni je zahrnutý aj welcome drink a plnohodnotné raňajky.

K dispozícii bude aj možnosť zakúpenia občerstvenia a nápojov.

„Ceny cestovných lístkov vo všetkých kategóriách sú dynamické. To znamená, že cena závisí od času nákupu, ale aj od záujmu kupujúcich. Čím skôr sa cestovný lístok kupuje, tým môže byť cena výhodnejšia. Ceny pre dospelého na sedenie z kategórie Sparschiene Komfort (zvýhodnené cestovné – možnosť vrátenia za určitých podmienok) začínajú od 39,90 Euro,“ informuje ZSSK, ktorý už spustil predpredaj lístkov.

