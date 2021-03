Zdroj: TASR/Jakub Popelka Rozzúrený minister Naď: Nebudem visieť na Mazurekových trenkách! Minister obrany sa poriadne rozčertil kvôli článku, podľa ktorého pripustil tichú podporu vlády od bývalých kotlebovcov. Zároveň však nič nevylučuje. 17. marec 2021 MI Politika

17. marec 2021 MI Politika Rozzúrený minister Naď: Nebudem visieť na Mazurekových trenkách! Minister obrany sa poriadne rozčertil kvôli článku, podľa ktorého pripustil tichú podporu vlády od bývalých kotlebovcov. Zároveň však nič nevylučuje.

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Novinári, verejnosť, prezidentka i opozícia sa už niekoľko dní dožadujú, aby koalícia konečne vyriešila svoju krízu a povedala, ako si predstavuje svoje ďalšie fungovanie. Premiér Igor Matovič zaryto mlčí a minister obrany Jaroslav Naď povedal, že nemôže nič vylúčiť. Potom sa však nahneval na novinárov, že jeho slová prekrútili.

To som nepovedal!

Portál Aktuality prišiel s článkom, ktorý mimoriadne nahneval ministra obrany. Titulok znel „Naď nevylučuje, že by Matovič vládol ďalej s podporou exkotlebovcov. Tvrdí, že on to ale nechce.“

Novinár sa totiž ministra spýtal, či môže vylúčiť, že by Matovičova vláda pokračovala bez SaS a Za ľudí, pričom by sa v parlamente opierala o hlasy odídencov z klubu ĽSNS. Jaroslav Naď odpovedal, že v tejto chvíli nemôže nič vylúčiť.

„Ak ste si to vyhodnotili tak, že plánujeme vládu s Mazurekom a ďalšími, tak vás veľmi rýchlo vyvádzam z omylu a považujem to za veľmi neprofesionálne, “ rozčuľoval sa pred novinármi po rokovaní vlády J. Naď.

Bol zjavne rozrušený a hneval sa na novinárov, že si takto vysvetlili jeho odpoveď. Zároveň však naďalej na rovnakú otázku o možnej budúcej spolupráci s exkotlebovcami reagoval zmätočne.

„Teraz nevylučujem nič, lebo nič sa vylúčiť nedá. Ale ak si myslíte, že ja budem visieť na Mazurekových trenkách, tak to teda nie! Rešpektujte, že na niečo neviem a nemôžem odpovedať,“ vyhlásil minister obrany.

Naďalej opakoval, že robiť z jeho slov závery o budúcej spolupráci OĽaNO s odídencami od ĽSNS je veľmi neférové. On osobne si takúto podporu v parlamente neželá, ale aké bude napokon stanovisko celej oklieštenej koalície, povedať nevie.

Premiér stále mlčí

Novinári sa naďalej snažili získať aspoň nejaký náznak predstavy OĽaNO, ako hlavnej koaličnej strany, ako chce ďalej riešiť vládnu krízu. Situácia sa stále vyostruje, minister hospodárstva Richard Sulík v stredu oznámil, že bol na vláde posledný krát a podáva na budúci týždeň demisiu.

Aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) avizuje rovnaký krok. Po vláde vyhlásila, že ak premiér neodíde zo svojho postu, pridá sa k ďalším členom vlády, ktorí podali demisiu. Premiér Igor Matovič aj jeho ministri a poslanci však naďalej mlčia.

„Načo sa budeme vyjadrovať skôr, ako všetko nie je dohodnuté. Musíme teraz normálne vládnuť a nie politikárčiť. Ja neviem, či sme teraz sedeli na vláde v tomto zložení poslednýkrát, ja neviem, čo bude,“ odbíjal novinárske otázky J. Naď.

Zakrátko sa pred kamerami na pár minút objavil aj premiér Igor Matovič. Urobil tak pri príležitosti podania demisie ministra práce Milana Krajniaka. Poďakoval mu za odvedenú prácu a jednou vetou naznačil, že sa zrejme stále nerozhodol, či z funkcie premiéra odstúpi alebo nie.

„Či tu ja budem, alebo nebudem, verím, že toto nasledujúce obdobie je len prestávka a raz sa do exekutívy vrátiš a budeš pokračovať ďalej v tom, čo si začal,“ povedal Igor Matovič dochádzajúcemu ministrovi práce Milanovi Krajniakovi.

Zdroj: Dnes24.sk