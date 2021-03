Zdroj: TASR/Jakub Popelka Sulík má pocit, že Matovič neodstúpi: Ak sa nič neudeje, bol som na vláde naposledy! Koniec vlády je na spadnutie! Po rokovaní vlády to reálne vidí minister hospodárstva a líder koaličnej strany SaS Richard Sulík, ktorý budúci týždeň oznámi svoju demisiu prezidentke. 17. marec 2021 Milan Hanzel Politika

17. marec 2021 Milan Hanzel Politika Sulík má pocit, že Matovič neodstúpi: Ak sa nič neudeje, bol som na vláde naposledy! Koniec vlády je na spadnutie! Po rokovaní vlády to reálne vidí minister hospodárstva a líder koaličnej strany SaS Richard Sulík, ktorý budúci týždeň oznámi svoju demisiu prezidentke.

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Stať sa tak má budúci pondelok (22. 3.) alebo v utorok (23. 3.), kedy má oznámiť svoje rozhodnutie Zuzane Čaputovej, aby ju v stredu (24. 3.) mohla prijať. Demisiu postupne podajú aj ostatní ministri za SaS. Zo Sulíkových vyjadrení vyplýva, že neverí v odchod premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Naďalej hovorí o ochote rokovať.

Slová Sulíka

„My sme pripravení na rokovania a oslovil som viacerých ľudí, aby sme si veci vyjasnili, takisto Igora Matoviča. Oboznámil som aj Šipošovi, že by som sa rád stretol s poslaneckým klubom OĽaNO, ale ešte som odpoveď nedostal. Je čas do konca týždňa, ale ak sa nič neudeje, podávajú všetci ministri SaS demisiu,“ povedal Sulík po rokovaní vlády, keď predstúpil pred novinárov.

„Ako sa to skončí? Nebudem sa nad tým zamýšľam, ale cítim to tak, že k tomu dôjde,“ skonštatoval minister hospodárstva.

Nechcú Matoviča

O tom, že sa táto vládna koalícia rúti do záhuby, svedčí ďalšie vyjadrenie lídra SaS. „Do 24. marca sme Matovičovi dali ultimátum na kompromisy. Ale už nie sme pripravení byť vo vláde, ktorú vedie Matovič. Nemá na to osobnostné, manažérske ani komunikačné prednosti. Strana vypovie koaličnú zmluvu, čiže to znamená, že my z SaS odchádzame z vlády,“ vyhlásil Sulík.

„Nebudeme dlhšie znášať kroky, ktoré robí táto vláda. Toto je presne ten chaotický štýl vládnutia…“ zamyslel sa Sulík a uviedol príklad: „Veľké reťazce prekvitajú, ale maloobchody živoria. Nerozumiem tomu, prečo si môžem kúpiť rezané kvety v reťazcoch, ale kvetinárstva sú zatvorené.“

Lúčil sa

„Som sa poďakoval za rok spolupráce. V nedeľu to bude presne rok, čo som vo funkcii,“ poznamenal Sulík a vysvetlil svoju rozlúčku: „Povedali sme, že SaS sa 24. marca odchádza, to znamená, že dovtedy už vláda nebude, tak je logické sa rozlúčiť.“

