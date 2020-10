Dnes o 15:25 Správy Dvadsať prokurátorov vyzvalo Kováčika, aby odstúpil. Podľa prezidentky by mal rezignovať

Národná kriminálna agentúra obvinila špeciálneho prokurátora Kováčika z viacerých skutkov. Dvadsať prokurátorov ho vyzýva na okamžité odstúpenie z funkcie špeciálneho prokurátora.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Dvadsať prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vyzvalo obvineného Dušana Kováčika na okamžité odstúpenie z funkcie špeciálneho prokurátora. Informoval o tom prokurátor ÚŠP Vladimír Kuruc.

Výzva na odstúpenie

„Vyzývame špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na okamžité odstúpenie z funkcie špeciálneho prokurátora z dôvodu spreneverenia sa funkcii a poslaniu prokurátora, ako aj vedúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR,“ uvádza sa vo výzve, ktorú v piatok podpísalo 20 prokurátorov. Na ÚŠP je činných 29 prokurátorov a špeciálny prokurátor.

Výzvu podpísali mediálne známi prokurátori ÚŠP, ako aj kandidáti na funkciu generálneho prokurátora Maroš Žilinka, Ján Šanta, Tomáš Honz a Ján Hrivnák. Medzi podpísanými sú aj známe mená prokurátorov, ako Attila Izsák, Oliver Janíček, Bohdan Čelovský, Vasil Špirko, Peter Kysel a Vladimír Turan.

„Je absolútne nevyhnutné zaujať takéto jednoznačné stanovisko, pretože nie je postačujúce len pozastavenie funkcie špeciálnemu prokurátorovi zo strany prvej námestníčky. Treba si uvedomiť, že takto by naďalej poberal 30-percentný plat, hoci, paradoxne, by bol napríklad vo väzbe a je to skutočne len o dočasnom pozastavení. Takže, ak budem hovoriť ja za seba, ale aj za ostatných kolegov, my, samozrejme, kategoricky žiadame, aby sa vzdal funkcie prokurátora, čo mal urobiť už včera, teda aby som bol presný, najneskôr včera, pretože jeho konanie absolútne presiahlo všetky medze etického a profesijného správania sa prokurátora,“ vyjadril sa Šanta.

„V mene väčšiny prokurátorov oddelenia extrémistickej kriminality ÚŠP sa pripájame k danému vyhláseniu prokurátorov ÚŠP s tým, že máme za to, že prokurátor s obvinením, ktoré sa mu kladie za vinu, kde je zahrnuté aj obvinenie z korupcie, by nemal pôsobiť vo vrcholnej funkcii vedúceho prokurátora ÚŠP,“ povedal Honz.

Návrh na väzbu

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika dňom 22. októbra. Informovala o tom v piatok hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Zatiaľ nie je rozhodnuté a známe, či dozorový prokurátor ÚŠP podá návrh na väzobné stíhanie na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.

Mal by rezignovať

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z takého závažného trestného činu by malo byť preňho dostatočným dôvodom na rezignáciu. A to aj pri zachovaní prezumpcie neviny. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z trestných činov prijímania úplatku aj zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny je podľa prezidentky veľmi vážna vec. „Keď pán Kováčik ani napriek opakujúcej sa kritike za svoju nečinnosť dôvod na rezignáciu doteraz nenašiel, myslím si, že obvinenie z takého závažného trestného činu by už dostatočným dôvodom malo byť. Aj pri zachovaní prezumpcie neviny,“ skonštatovala.

Zdroj: TASR