15. november 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska Európu zasiahne ďalšia VÍCHRICA! Do viacerých oblastí Slovenska prinesie prvý SNEH Na Slovensko sa rúti ďalší prudký vietor. Viaceré oblasti sa však musia pripraviť na prvý tohto sezónny sneh.

Nad Atlantikom sa začala prehlbovať ďalšia tlaková níž s názvom LINUS. Spolu s ňou mieri do Európy ďalšia vlna vetra.

Pripravte sa na vietor

„Linus bude opäť v Európe nebezpečný, no tentokrát v úplne iných oblastiach, ako býva bežné. Väčšinou vietor vystrája predovšetkým v pobrežných oblastiach Európy, no tentoraz sa LINUS prehĺbi priamo nad vnútrozemím Európy v našej oblasti, a tak budeme blízko stredu tlakovej níže, ktorá prinesie veľmi veterné počasie,“ informuje portál iMeteo.sk.

Do našej oblasti začne prúdiť chladný vzduch, pričom to bude tak výrazné, že ďalšie oblasti Slovenska sa dočkajú prvého snehu.

Tlaková níž začne počasie v Európe ovplyvňovať až v priebehu štvrtka. Vo Francúzsku bude vietor v nárazoch dosahovať až 100 km/h. Pri svojom postupe do Nemecka sa začne prehlbovať. Čím sa bude tlaková níž blížiť ďalej na východ, vietor bude čoraz silnejší.

Fúkať bude aj na Slovensku

„Situácia však vzhľadom na to, že do piatka je pomerne ďaleko, nie je taká jednoznačná. Numerické predpovedné modely totiž ešte nemajú zhodu v tom, kadiaľ presne tlaková níž s menom LINUS bude postupovať a jej konečná trajektória bude veľmi závislá od toho, ktoré oblasti a v akej intenzite vietor zasiahne,“ dodáva portál s tým, že nateraz vieme presne len to, že najveternejšie bude v Alpách, kde by poryvy vetra mohli na vrcholoch hôr dosahovať až 150 km/h. Na našom území by malo byť najveternejšie v piatok a v sobotu, pričom by poryvy vetra mohli na našom území dosahovať rýchlosť do 80 km/h, na horách až cez 100 km/h.

Bude snežiť?

„Možno zaujímavejšou správou, ako silný vietor, je skutočnosť, že presun tejto tlakovej níže prinesie na naše územie aj vpád chladného vzduchu od severu. Tento vpád chladného vzduchu bude natoľko intenzívny, že prinesie snehové zrážky aj do oblastí, ktoré túto sezónu ešte sneženie nenavštívilo. Slovensko tak čaká ďalšie sneženie,“ píše iMeteo.sk.

Predbežne však môžeme povedať, že snehové zrážky nezasiahnu celé naše územie. Prvý sneh si už užili na horách a vo vyššie položených oblastiach. Minulý víkend napadol sneh aj na horských priechodoch a teraz sa bude hranica sneženia posúvať nižšie, pričom by snežiť malo aj v mestách, no zatiaľ len na severe a možno na východe krajiny.

V noci z piatka na sobotu poklesne hranica sneženia na našom území postupne na 500 metrov, no na severe by hranica mala poklesnúť aj do najnižších polôh. Treba si však uvedomiť, že to neznamená, že sneh na severe určite napadne.

„Snehová pokrývka sa môže vytvoriť vo vyššie obývaných oblastiach a v nižšie položených obciach a mestách sa snehová pokrývka síce nevytvorí, ale prvé snehové vločky budú poletovať aj tu. Pred nami je tak ďalší, z meteorologického pohľadu, zaujímavý víkend,“ dodáva server.

