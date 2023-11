18 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák FANTÁZIA! Celé Slovensko sa raduje: Naši futbalisti to DOKÁZALI a postúpili na EURO 2024! FOTO Nenechali nič na náhodu, vyhrali a vybojovali si tak postup na majstrovstvá Európy! Reč je o slovenských futbalistoch, ktorým na spečatenie postupu na EURO 2024 stačilo v domácom dueli proti Islandu remizovať, ale naši hráči triumfovali 4:2! Včera o 22:50 Šport Futbal

FANTÁZIA! Celé Slovensko sa raduje: Naši futbalisti to DOKÁZALI a postúpili na EURO 2024! FOTO Nenechali nič na náhodu, vyhrali a vybojovali si tak postup na majstrovstvá Európy! Reč je o slovenských futbalistoch, ktorým na spečatenie postupu na EURO 2024 stačilo v domácom dueli proti Islandu remizovať, ale naši hráči triumfovali 4:2!

Slovenskí futbalisti pod vedením talianskeho trénera Francesca Calzoneho dosiahli ďalší veľký úspech v ére samostatnosti. Vo svojom predposlednom kvalifikačnom zápase o postup na EURO 2024 v skupine J privítali Island.

Duel sa začal v Bratislave o 20:45 hod a v hľadisku Národného futbalového štadióna bolo plné hľadisko, čiže vypredané.

Na postup na záverečný turnaja majstrovstiev Európy 2024 do Nemecka stačilo našim hráčom remizovať. Po tom, čo inkasovali prvý gól, sa prebrali a ešte dvomi gólmi do prvej prestávky otočili duel na svoju stranu. Napokon v druhom polčase pridali ďalšie dva góly a doviedli zápas do víťazného konca 4:2.

O góly Slovenska sa postarali títo hráči: Kucka, Duda a dvakrát sa presadil Haraslín.

SLOVENSKO – Island 4:2 (2:1)

Tabuľka skupiny J:

Portugalsko 9 9 0 0 34:2 27 SLOVENSKO 9 6 1 2 15:7 19

3. Luxembursko 9 4 2 3 12:19 14

4. Island 9 3 1 5 17:14 10

5. Bosna a Hercegovina 9 3 0 6 8:18 9

6. Lichtenštajnsko 9 0 0 9 1:27 0

