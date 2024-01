19. január 2024 ELA Rôzne FOTO: Kým Pellegrini v Bystrici ohlasoval kandidatúru, vonku mu hŕstka ľudí PODRŽALA tašky Peter Pellegrini bude kandidovať na prezidenta SR. Svoju kandidatúru oficiálne oznámil počas piatkového príhovoru v priestoroch Štátnej opery Banská Bystrica.

Kto však vyšiel z budovy von, nemohol si nevšimnúť malú skupinku postávajúcu pri múriku oproti vchodu do opery. Približne dvadsať ľudí držalo v tichosti v rukách plagát resp. tašky a bolo jasné, že nejdú na nákupy. Nechýbalo na nich slovné spojenie „podržtaška“, ktoré už zľudovelo a teraz sa skloňuje v boji o prezidentské kreslo čoraz častejšie. Nálepkujú sa nimi dvaja najväčší politický rivali.

Pred pár dňami sa na to posťažoval Ivan Korčok. „Kolegovia pána Pellegriniho sa rozhodli urobiť zaňho špinavú prácu a pán Šutaj Eštok ma nazval podržtaškou, tak k tomu chcem povedať len to, že opatrne s takými výrazmi, lebo originál je len jeden,“ odkázal Ivan Korčok.

Kedy vznikla podržtaška?

A slogan sa stal aj jeho reklamným spotom. Naráža tým na svojho rivala v boji o prezidentské kreslo Petra Pellegriniho, ktorému dávajú viacerí politici prezývku podržtaška v kontexte, že len slúžil Robertovi Ficovi. Toto slovné spojenie zviditeľnil aj sám Peter Pellegrini, ktorý počas skladania súčasnej vládnej koalície vyhlásil, že „nebude nikomu robiť podržtašku“.

Hŕstka ľudí sa postavila aj pred štátnu operu v Banskej Bystrici v čase, keď Pellegrini ohlasoval svoju kandidatúru.

Diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok odovzdal v piatok do Národnej rady (NR) SR petíciu s podpismi potrebnými na prezidentskú kandidatúru. Od občanov vyzbieral vyše 40-tisíc podpisov. V prieskumoch však nateraz vedie Peter Pellegrini.

Pellegrini je favoritom

V prvom kole prezidentských volieb by v prvej polovici januára získal najviac hlasov Peter Pellegrini s podporou 40,6 percenta. S druhým najväčším počtom hlasov by s ním do druhého kola volieb postúpil Ivan Korčok s 37,7 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane.

