Politika Slovensko už potrebuje POKOJ, dohadom je KONIEC: Pellegrini bude kandidovať za prezidenta SR Hoci predvolebné prieskumy v prezidentskom boji už dlhšie označovali Petra Pellegriniho (HLAS-SD) za jedného z favoritov, na oficiálne potvrdenie kandidatúry sme si museli počkať.

Predseda Národnej rady SR a predseda strany HLAS-sociálna demokracia Peter Pellegrini potvrdil svoj záujem kandidovať v marcových prezidentských voľbách. Urobil tak v piatok podvečer na podujatí strany v Štátnej opere v Banskej Bystrici.

„Slovensko potrebuje prezidenta, za ktorého sa netreba hanbiť doma, ani v zahraničí,“ odznelo v úvodnej videovizitke bývalého premiéra a predsedu strany Hlas-SD.

Aktualizované 16:25: Ak sa Pellegrini stane prezdientom, vzdá sa postu predsedu strany Hlas-SD a predsedu parlamentu. „Do funkcie predsedu parlamentu bude menovaná buď Denisa Saková, alebo Richard Raši,“ uviedol Pellegrini. Obaja v strane získali najviac hlasov v parlamentných voľbách. Mimoriadnemu snemu Hlasu-SD odporučí, aby jeho prípadného nástupcu na čele strany vybral zo súčasného najužšieho vedenia, ktoré tvoria podpredsedovia a generálny manažér strany.

„Dnes ma mrzí len jedna vec, že zdravie mojich rodičov im nedovolilo byť tu dnes so mnou,“ povedal emotívne a dojato Pellegrini a pozdravil ich na diaľku. Z rodiny ho prišla do sály podporiť sestra Eva. Pripomenul, že nerád pretriasa svoje súkromie na verejnosti, ale Slovákom hovorí, že v „prípade zvolenia za prezidenta nebude po jeho boku prvá dáma, ani žiadna iná osoba.“

Pokoj pre Slovákov

Peter Pellgrini ide do volieb s heslom Slovensko už potrebuje pokoj. „Počas mojej politickej dráhy som niekoľkokrát prešiel celou našou vlasťou. Ak som niečo počul v posledných troch rokoch od ľudí naozaj zreteľne, bola to tisíckrát vyslovená žiadosť: politických konfliktov už máme dosť! Prosím, vráťte slovenským ľuďom pokoj, vráťte slovenskému národu jednotu a súdržnosť!,“ hlási Pellegrini myšlienku, s ktorou ide do prezidentského bo­ja.

V úvodnom spote pred vyhlásením kandidatúry povedal, že najväčším hrdinom pre neho bol obyčajný pracovitý človek. Hovorí, ako bol premiérom a postu sa ujal v ťažkých časoch, keď státisíce ľudí boli v uliciach a ľuďmi lomcoval hnev a zlé emócie, pripomenul, že odovzdal Slovensko ďalšej vláde. V záberoch pripomenul, s kým sa ako predseda vlády stretol.

„Hovoril som s americkým, ruským i čínskym prezidentom,“ vraví. Podľa neho prezident nemôže byť len prezidentom elít a byť poklepávaný po pleciach. Prezident by podľa Pellegriniho mal dokázať pochváliť vládu, keď pracuje pre ľudí a pokarhať ju, pokiaľ tak nerobí.

Prečo chce kandidovať?

K rozhodnutiu kandidovať za prezidenta ho priviedlo aj 20-ročné pôsobenie v politike a potreba prezidentskej vízie, ktorú by rád naplnil: „Mojou víziou je silný a starostlivý štát, ktorého centrom pozornosti je človek od narodenia, až po starobu,“ uviedol Pellegrini.

Peter Pellegrini pri ohlasovaní svojej kandidatúry hovorí, že prezident nesmie byť len prezidentom elít, „nesmie byť prezidentom médií“ a „musí byť vždy prezidentom Slovenska a nie prezidentom zahraničia“. Na prvom mieste pre neho musí byť Slovensko – „ľudia, národ i štát“.

„Osobne budem garantom, že Slovenská republika ostane pevnou súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Ale budem presadzovať suverénnu zahraničnú politiku, ktorá obhajuje predovšetkým slovenské národnoštátne záujmy. Hrdé a sebavedomé Slovensko bude pre mňa vždy na prvom mieste," uzavrel Peter Pellegrini.

Hľadisko Štátnej opery zaplnili hostia, medzi ktorými nechýbali ani podpredsedovia strany Hlas-SD Zuzana Dolinková, Denisa Saková, Richard Raši, Erik Tomáš, Matúš Šutaj Eštok, Tomáš Drucker či primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

O kreslo prezidenta SR chcú okrem Petra Pellegriniho zabojovať aj Ivan Korčok (nezávislý), Štefan Harabin (nezávislý), Krisztián Forró (MAĎARSKÁ ALIANCIA), Beáta Janočková (nezávislá), Ján Kubiš (nezávislý), Róbert Švec (Slovenské Hnutie Obrody), svoj záujem potvrdil aj predseda SNS Andrej Danko a do zbierania 15-tisíc podpisov sa nedávno pustil aj Marian Kotleba (ĽS Naše Slovensko).

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk